Maldivler, Bm\'deki Arakan Davasına Müdahil Oluyor

DAVADA ARAKANLI MÜSLÜMANLARI AMAL ALAMUDDİN CLOONEY SAVUNACAK

Ankara, 26 Şubat 20 : Güney Asya ülkesi Maldivler, Uluslararası Adalet Divanına (UAD) Myanmar aleyhine Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik suçlamasıyla açılan davaya müdahil olacak.

Maldivler'de yayın yapan "Avas.mv" internet sitesinde yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Abdulla Şahid, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (BMİHK) toplantısında yaptığı konuşmada, Gambiya'nın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kararıyla UAD'da Arakanlı Müslümanlar adına Myanmar aleyhine açtığı davaya müdahil olmak üzere başvuracaklarını açıkladı.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARI AMAL ALAMUDDİN CLOONEY SAVUNACAK

Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mahkemede Maldivler'i İngiliz avukat Amal Alamuddin Clooney'in temsil edeceği belirtildi.

Açıklamada Clooney'in, "Myanmar'ın soykırım konusunda hesap verme vakti geldi. Hayatta kalan Arakanlı Müslümanlar için adaletin yerine getirilmesine yönelik bu önemli çabaya katkı sağlamayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerine yer verildi.

Kamuoyunda ABD'li aktör George Clooney'in eşi olarak tanınan insan hakları avukatı Amal Alamuddin Clooney, daha önce eski Maldivler Devlet Başkanı Muhammed Naşit'i UAD'de savunmuştu. Mahkeme, Naşit hakkındaki verilen 13 yıllık hapis cezasının yasa dışı olduğuna hükmetmişti.



GAMBİYA, SOYKIRIMIN SORUŞTURULMASI İÇİN UAD'YE BAŞVURMUŞTUGambiya, İİT adına, 11 Kasım 2019'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu. UAD ocak ayında aldığı kararda Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara yönelik eylemlerinin 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmetmiş, ülke aleyhine açılan davayı kabul etmişti.UAD Myanmar hükümetine Arakanlı Müslümanları soykırımdan korumak üzere gerekli tedbirleri almasını ve dava sonuçlanana dek bu konuda mahkemeye düzenli rapor sunmasını istemişti.ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİKMyanmar'ın Arakan eyaletinde 25 Ağustos 2017'de Bangladeş sınırındaki karakollara düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu bölgede geniş kapsamlı operasyonlar ve sivil halka yönelik kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Bölgedeki baskı ve zulümden kaçan 900 bine yakın Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığınmıştı.BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.(AA/AK/ÖK)