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Makedonya, Nato\'ya Katılım Protokolünü İmzaladı

ÜSKÜP YÖNETİMİ, NATO\'NUN 30. ÜYESİ OLMAK İÇİN NATO\'YA KATILIM PROTOKOLÜNÜ İMZALADI - NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG, KATILIM PROTOKOLÜNÜN İMZALANMASINI

Makedonya, Nato\'ya Katılım Protokolünü İmzaladı

ÜSKÜP YÖNETİMİ, NATO\'NUN 30. ÜYESİ OLMAK İÇİN NATO\'YA KATILIM PROTOKOLÜNÜ İMZALADI - NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG, KATILIM PROTOKOLÜNÜN İMZALANMASINI

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:37
Makedonya, Nato\'ya Katılım Protokolünü İmzaladı

ÜSKÜP YÖNETİMİ, NATO\'NUN 30. ÜYESİ OLMAK İÇİN NATO\'YA KATILIM PROTOKOLÜNÜ İMZALADI - NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG, KATILIM PROTOKOLÜNÜN İMZALANMASINI "TARİHİ BİR AN" OLARAK NİTELENDİRDİ

Brüksel, 6 Şubat 19 : Yunanistan ile 28 yıllık isim sorununu aşan Makedonya, NATO\'ya katılım protokolünü imzaladı.

NATO\'nun Brüksel\'de bulunan merkez karargahındaki törende, Makedonya adına imzayı, ülkenin Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov attı. Törende NATO Genel Sekreteri JensStoltenberg ve 29 müttefikin daimi temsilcileri hazır bulundu.

Stoltenberg, tüm daimi temsilcilerin protokolü imzalamak için kullandığı kalemi Dimitrov\'a hediye etti.

Makedonya\'nın üyeliğinin başlaması için katılım protokolünün tüm üye ülkelerin parlamentolarında onaylaması ve bazı resmi süreçlerin tamamlanması gerekiyor.

Bu süre zarfında Makedonya, NATO toplantılarına davetli olarak katılacak.

Diğer yandan, Makedonya\'nın isim değişikliğine dair Yunanistan\'la imzaladığı Prespa Anlaşması\'na göre, Atina\'nın katılım protokolünü imzalayıp parlamentosunda onayladıktan sonra, ülkenin ismi resmi olarak Kuzey Makedonya olacak.

NATO, geçen yıl gerçekleşen Brüksel Zirvesi\'nde Makedonya\'ya üyelik daveti göndermişti.

"TARİHİ AN"

Stoltenberg, tören öncesinde yaptığı konuşmada, katılım protokolünün imzalanmasını "tarihi bir an" olarak nitelendirerek "Sizin ailemize katılmanızı uzun süre bekledik." ifadelerini kullandı.

Dimitrov ise Makedonya Başbakanı ZoranZaev ve Yunanistan Başbakanı AleksisÇipras\'a isim sorununun çözülmesindeki emeklerinden dolayı teşekkür etti.

İSİM SORUNU

Balkanlar\'ın iki komşu ülkesi Yunanistan ile Makedonya arasında, Makedonya\'nın eski Yugoslavya\'dan ayrılıp bağımsızlığı ilan ettiği 1991\'den beri devam eden isim sorunu, iki ülke başbakanlarının katılımıyla 17 Haziran\'da imzalanan Prespa Anlaşması ile çözüme kavuşmuştu.

Makedonya\'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmayla ilgili, önce Makedonya\'da ardından Yunanistan\'da gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasıyla tarihi meselenin çözümünde sona gelinmişti.

(AA/AK/ŞEB)

 

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