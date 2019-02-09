Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102452
ALTIN
221.967
DOLAR
5.2449
STERLİN
6.7919
EURO
5.9422
Kazada yaralanan yayalardan biri hayatını kaybetti
KAZADA YARALANAN YAYALARDAN BİRİ HAYATINI...
KKTC Devlet Piyangosu devretti..Çekiliş sonuçları..
KKTC Devlet Piyangosu devretti..Çekiliş sonuçları..
Trafik kazası: 2 kişi ağır yaralandı
TRAFİK KAZASI: 2 KİŞİ AĞIR...
Mavideniz, 7 ay hapis cezasına mahkum edildi…
7 AY HAPİS YATACAK
banner282

Makedonya 21 Nisan'da cumhurbaşkanı seçimi için sandığa gidecek

Makedonya 21 Nisan'da cumhurbaşkanı seçimi için sandığa gidecek

09 Şubat 2019 Cumartesi 08:29
Makedonya 21 Nisan'da cumhurbaşkanı seçimi için sandığa gidecek

Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, ülkesinin 21 Nisan'da cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gideceğini bildirdi.

Caferi, "Seçimlerin adil ve demokratik bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için tüm tarafların katkı sağlayacakları konusunda eminim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanının rolü sembolik olsa da hükümetin kararlarını reddetme hakkının yanı sıra başkomutan sıfatlarına da haiz.

Yıllardır Yunanistan ile isim sorunu yaşayan ülke, geçtiğimiz günlerde adını Kuzey Makedonya olarak değiştirmiş, böylece NATO ve AB üyeliklerinin önündeki büyük engeller kalkmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Makedonya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
British Council'den yazar George Orwell'e 70 yıl gecikmeli özür
British Council'den yazar George Orwell'e 70 yıl gecikmeli özür
Kanadalı seri katil McArthur ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
Kanadalı seri katil McArthur ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı
Broş polemiği...
Broş polemiği...
Kosta Rika güzelinden Nobel Ödüllü Arias'a cinsel taciz suçlaması
Kosta Rika güzelinden Nobel Ödüllü Arias'a cinsel taciz suçlaması
İranlılardan Paris'te "rejim değişikliği" gösterisi
İranlılardan Paris'te "rejim değişikliği" gösterisi
Yunanistan Makedonya'nın NATO üyelik protokolünü onayladı
Yunanistan Makedonya'nın NATO üyelik protokolünü onayladı
Camide 6 kişiyi öldüren Kanadalıya ömür boyu hapis
Camide 6 kişiyi öldüren Kanadalıya ömür boyu hapis
Çin'de kristal kırağı görenleri büyüledi
Çin'de kristal kırağı görenleri büyüledi
İngiltere'nin Eski Başbakanlık Müsteşarı Lord Kerslake: “brexıt'in Hiç Bitmeyen Bir Kabusa Dönüşme Tehlikesi Var
İngiltere'nin Eski Başbakanlık Müsteşarı Lord Kerslake: “brexıt'in Hiç Bitmeyen Bir Kabusa Dönüşme Tehlikesi Var"
Ab Suudi Arabistan'ı
Ab Suudi Arabistan'ı "kara Listeye" Alacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim