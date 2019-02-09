Makedonya 21 Nisan'da cumhurbaşkanı seçimi için sandığa gidecek

Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, ülkesinin 21 Nisan'da cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gideceğini bildirdi.

Caferi, "Seçimlerin adil ve demokratik bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için tüm tarafların katkı sağlayacakları konusunda eminim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanının rolü sembolik olsa da hükümetin kararlarını reddetme hakkının yanı sıra başkomutan sıfatlarına da haiz.

Yıllardır Yunanistan ile isim sorunu yaşayan ülke, geçtiğimiz günlerde adını Kuzey Makedonya olarak değiştirmiş, böylece NATO ve AB üyeliklerinin önündeki büyük engeller kalkmıştı.