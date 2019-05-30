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Mahathir'den “yeni dünya düzeni“ çağrısı

Mahathir'den “yeni dünya düzeni“ çağrısı

30 Mayıs 2019 Perşembe 06:16
Mahathir'den “yeni dünya düzeni“ çağrısı

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ülkeler arasındaki sorunların çözülmesi için yeni bir dünya düzeni çağrısında bulundu.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen "Asya'nın Geleceği" konferansında konuşan Mahathir, dünya genelinde yaşanan çatışma, iç savaş ve milletler arası problemlere değindi.
Mahathir, sorunları çatışma ve savaşla çözmeyi planlayan mevcut düzenlerin ilkel olduğunu vurgulayarak, "Dünyadaki genel durumun istikrarlı olmadığını görüyoruz. Her bölgede bir sorun var, Latin Amerika'da, Avrupa'da, Asya'da ve Ortadoğu'da." şeklinde konuştu.
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına değinen Mahathir, "Bu rekabet dünyaya hiçbir şekilde iyilik getirmiyor. Bu çatışmanın içinde olmadığımız halde bizler etkileniyoruz. Filler tepişince altta ne varsa onlar da eziliyor." dedi.

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 "İTHALAT VE İHRACATTA ALTIN KULLANILABİLİR"
Mahathir, "Yeni bir düzene ihtiyacımız var. Çünkü mevcut birtakım düzenler iflas etmiş görünüyor. Bu sistemler başarısız oldu, çünkü bizler hala ilkel ve nispeten uygarlaşmamış haldeyiz." ifadesini kullandı.
Uluslararası ekonomideki sorunlar hakkında da konuşan Mahathir, mevcut döviz ticaretinin manipülatif olduğunun altını çizdi ve "Doğu Asya ülkeleri arasındaki ithalat ve ihracat faaliyetlerini değerlendirmek için altın kullanılabilir." dedi.
Mahathir, ABD'nin bazı ülkelerin ekonomilerini etkilemesi hakkında ise "ABD, bir ülkeyi kötü olarak nitelendirip o ülkede yatırım yapmak isteyenleri etki altına almaya çok meraklı. Bu şekilde demokratik olamazsınız. Kararı tek bir güç veremez." diye konuştu.
 

Son Güncelleme: 30.05.2019 09:31
Anahtar Kelimeler:
MahathirMalezya Başbakanı
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