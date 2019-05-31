Mahathir'den düşürülen Malezya uçağına ilişkin Ukrayna iddiası

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Ukrayna'nın doğusunda 5 yıl önce düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin, "Rusya'yı suçluyorlar ama bir delil var mı? Uçağı düşüren füzenin Rus tipi olduğunu biliyoruz ama Ukrayna'da da yapılmış olabilir." dedi.

Japonya ziyaretinin son gününde Japon Yabancı Muhabirler Kulübünün düzenlediği etkinlikte gazetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan Mahathir, Malezya uçağının düşürülmesinde Rusya'nın rolü olup olmadığına ilişkin soruya, "Rusya'yı suçluyorlar ama bir delil var mı? Uçağı düşüren füzenin Rus tipi olduğunu biliyoruz ama Ukrayna'da da yapılmış olabilir." ifadelerini kullandı.

Mahathir, bu konuda bir tarafı suçlayabilmek için sağlam deliller gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi ve "Belki de Ukrayna'daki isyancılar yapmış olabilir veya Ukrayna hükümeti de olabilir çünkü onların da aynı türden füzeleri var." şeklinde konuştu.



Malezya uçağının düşürülmesiyle ilgili Hollanda'nın inceleme raporunu olumlu karşıladıklarını belirten Mahathir, bu tür incelemelere Malezya'nın da dahil edilmesi gerektiğini hatırlattı.MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebatı ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş ve uçaktaki 298 kişiden kurtulan olmamıştı.