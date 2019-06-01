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Mağusa Tıp Merkezi Dünya Çocuk Günü’nü kutladı

Mağusa Tıp Merkezi Dünya Çocuk Günü’nü kutladı

01 Haziran 2019 Cumartesi 16:51
Mağusa Tıp Merkezi Dünya Çocuk Günü’nü kutladı

1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında Mağusa Tıp Merkezi tarafından çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

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Ağız ve Diş Hastalıkları Doktoru Alev İnan, “İyi bir gelecek mutlu ve sağlıklı çocuklarla gelecektir. Sağlık alanında hizmet veren hastanemizin bu tür etkinlikleri devamlı hale getirmeyi düşünüyoruz. Genel olarak hem toplumumuzun, dünyada olan sorunlara gerek farkındalık istenen konulara değinmeye çalışıyoruz. Hem sağlık alanında hem çevre alanında, kadın hakları gibi konularda da paylaşımlarımız oldu. Bundan sonrada bu tür etkinliklerimizi devam ettireceğiz sağlıklı bir toplum hem fiziki anlamda sağlıklı hem zihinsel anlamda sağlıklı bir toplumu ortaya çıkaracaktır buna inandığımız için bunları yapıyoruz. İşitme engelilere yönelik farkındalık bir farkındalık yaratmak istedik çünkü her bir birey ayrı bir renktir,onlarında bizleri anlayacağı bizlerle birlikte paylaşım yapabileceğini düşünerek onlara yönelikte İşaret dili eğitim çalışmalarımız da başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Mağusa Tıp Merkezi’nde çocuklara yönelik yüz boyama etkinliği yapıldı. Çocuklar güzel bir gün geçirdiler.

Anahtar Kelimeler:
Mağusa Tıp Merkezi
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