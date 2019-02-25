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"maduro\'nun Günleri Sayılı"

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO:

"maduro\'nun Günleri Sayılı"

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO:

25 Şubat 2019 Pazartesi 07:17


ABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO: "ABD OLARAK GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI JUAN GUAİDO'YU DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ
"MADURO'NUN GÜNLERİNİN SAYILI OLDUĞUNDAN EMİNİM"
Washington, 25 Şubat 19 (T.A:K): Venezuela'daki siyasi kriz devam ederken bir kez daha Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Maduro'nun günlerinin sayılı olduğundan eminim." dedi.
Bakan Pompeo, Amerikan CNN kanalında katıldığı bir programda, Venezuela'daki son gelişmeleri değerlendirdi.
Venezuela halkının "demokrasiye kavuşması" ve ihtiyaç duyduğu "insani yardımları" temin etmesi için gösterdikleri çabayı sürdüreceklerini vurgulayan Pompeo, ABD'nin Venezuela'daki tek amacının demokrasi olduğunu savundu.
VENEZUELA ORDUSUNA ÇAĞRI
Pompeo, "ABD olarak geçici devlet başkanı JuanGuaido'yu desteklemeye devam edeceğiz. Venezuela ordusuna, kendi vatandaşlarını koruma görevine geri dönmeleri için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.
Pompeo, "Maduro'nun günlerinin sayılı olduğundan eminim." ifadesini kullandı.
Venezuela, Küba ve Nikaragua konusunda geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Pompeo'nun, Mısır'daki idamlar konusunda herhangi bir açıklama yapmaması ise dikkati çekti.
Katıldığı Fox News kanalındaki bir programda da Maduro yönetimini hedef alan ABD Dışişleri Bakanı, Venezuela Devlet Başkanı için "hasta tiran" ifadesini kullandı.
Pompeo, "insani yardım" tırlarının Venezuela'ya girmesinin engellenemeyeceğini ve bu konuda Venezuela ordusunun sorumluluk alması gerektiğini savundu.
VENEZUELA KRİZİ
Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.
Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine, Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.
(AA/ÖZ/ŞEB)

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