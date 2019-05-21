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Maduro\'dan Muhalif Ulusal Meclis İçin Seçim Teklifi

VENEZUELA DEVLET BAŞKANI NİCOLAS MADURO:

Maduro\'dan Muhalif Ulusal Meclis İçin Seçim Teklifi

VENEZUELA DEVLET BAŞKANI NİCOLAS MADURO:

21 Mayıs 2019 Salı 08:16
Maduro\'dan Muhalif Ulusal Meclis İçin Seçim Teklifi

VENEZUELA DEVLET BAŞKANI NİCOLAS MADURO: "SON 5 YILDIR MEŞRUİYETİ BULUNMAYAN YEGÂNE YASAMA ORGANINI MEŞRULAŞTIRACAĞIZ. ULUSAL MECLİS İÇİN ERKEN SEÇİME GİDELİM VE KİMİN HALK DESTEĞİNE SAHİP OLDUĞUNU GÖRELİM"

Caracas, 21 Mayıs 19 : Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, çoğunluğu muhaliflerin elindeki Ulusal Meclis'in (AN) yenilenmesi için erken seçim çağrısı yaptı.

Aylardır derin siyasi kriz yaşayan Venezuela'da, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) mensupları, Maduro'nun yüzde 68'le kazandığı seçimlerin birinci yıldönümü dolayısıyla düzenlenen mitingte buluştu. 

Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores önünde gerçekleştirilen mitingte konuşan Maduro, ülkedeki krizin ana noktasını oluşturan muhalif AN'nin yenilenmesi için seçimlere gitmeyi teklif etti. 

Maduro, "Son 5 yıldır meşruiyeti bulunmayan yegâne yasama organını meşrulaştıracağız. Ulusal Meclis için erken seçime gidelim ve kimin halk desteğine sahip olduğunu görelim. Bakalım kimin halkta karşılığı var, bakalım kim kazanacak." diye konuştu. 

Venezuela muhalefeti ile Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan görüşmelere de değinen Maduro, görüşmelerin Norveç hükümeti sayesinde gerçekleştirildiğini ve olumlu geçtiğini söyledi.

GÖRÜŞMELERİ ALNAVİO DUYURMUŞTU

İspanya merkezli yayın yapan internet haber sitesi Alnavio, krizin başından bu yana aralarında herhangi bir temas bulunmayan hükümet ve muhalefet temsilcilerinin Norveç’in ara buluculuk teklifi üzerine bu ülkenin başkenti Oslo’ya gittiğini aktarmıştı.

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Müzakere heyetlerinde hükümetten İletişim, Kültür ve Turizmden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez ve Miranda Valisi Hector Rodriguez'in yer aldığı ifade edilmişti.

Muhalefet ise eski milletvekilleri Gerardo Blyde ve Fernando Martinez Mottola ile eski Bakan Carlos Andres Perez tarafından temsil ediliyor.

Görüşmelerin ilerlemesi durumunda muhalefet heyetine Ulusal Meclis (AN) İkinci Başkan Yardımcısı Stalin Gonzales’in de dahil olacağı belirtiliyor.

VENEZUELA AYLARDIR DURULMUYOR

Yılbaşından bu yana büyük siyasi kriz içinde bulunan Venezuela'da muhalefet, 30 Nisan'da günün ilk saatlerinde askeri ve sivil darbe girişiminde bulunmuş ve başarısız olmuştu.

Muhalif lider Juan Guaido ve ev hapsini ihlal ederek La Carlota Hava Üssü'nün karşısındaki Altamira Köprüsü üzerine gelen muhalif lider Leopoldo Lopez, bir grup askerle Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmek istemiş ve halkı sokağa çağırmıştı. Muhalifler, bu çağrı üzerine ülkenin birçok kentinde sokağa çıkmış, protestolar daha sonra özellikle Caracas'taki La Carlota etrafında şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili, ardından İspanya Büyükelçiliğine kaçmış, Guaido ise video mesajla ortaya çıkmış ve halkı yeniden sokağa çağırmıştı.

Guaido, 23 Ocak'ta kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

(AA/RU/ÖK)
 

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