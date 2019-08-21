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Maduro, Abd İle Görüştüklerini Doğruladı

VENEZUELA DEVLET BAŞKANI NİCOLAS MADURO:

Maduro, Abd İle Görüştüklerini Doğruladı

VENEZUELA DEVLET BAŞKANI NİCOLAS MADURO:

21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00
Maduro, Abd İle Görüştüklerini Doğruladı

VENEZUELA DEVLET BAŞKANI NİCOLAS MADURO: "AYLARDIR DONALD TRUMP HÜKÜMETİYLE BENİM BAŞKANLIĞINI ETTİĞİM BOLİVARCI HÜKÜMET ARASINDA, BENİM YETKİM ALTINDA, KUZEY AMERİKA İMPARATORLUĞUYLA ARAMIZDAKİ ÇATIŞMAYA BİR ÇÖZÜM BULABİLMEK İÇİN ÇEŞİTLİ GÖRÜŞMELER YAPILIYOR"
Caracas, 21 Ağustos 19 : Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "Aylardır Donald Trump hükümetiyle benim başkanlığını ettiğim Bolivarcı hükümet arasında, benim yetkim altında, Kuzey Amerika imparatorluğuyla aramızdaki çatışmaya bir çözüm bulabilmek için çeşitli görüşmeler yapılıyor." dedi.
Maduro, La Guaira şehrinde katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, kendisinin yetkisiyle, hükümetinin ABD Başkanı Donald Trump hükümetinden üst düzey yetkililerin aylardır temas halinde olduğunu doğruladı.
Devlet Başkanı Maduro, hükümetiyle ABD arasında gizli görüşmelerin yapılmasına ilişkin "Aylardır Donald Trump hükümetiyle benim başkanlığını ettiğim Bolivarcı hükümet arasında, benim yetkim altında, Kuzey Amerika imparatorluğuyla aramızdaki çatışmaya bir çözüm bulabilmek için çeşitli görüşmeler yapılıyor." diye konuştu.
Doğrudan ABD'ye işaret etmeksizin Maduro, "Sizlere bir sır vermek istiyorum, bunu benim için saklayın çünkü kimsenin bilmemesi gereken gizli yerlerde, gizli görüşmeler yapıldı. Elbette temas halindeyiz ve temas halinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, dün Venezuela hükümetinin iki numaralı ismi olarak bilinen Kurucu Meclis Başkanı DiosdadoCabello, Trump yönetimine yakın bir kişiyle gizli görüşmeler yaptığı iddialarını yalanlamıştı.

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TRUMP'A YANLIŞ BİLGİ VERİYORLAR
Devlet Başkanı Maduro, Venezuela'nın egemenliğini her zaman savunacağına vurgu yaparak, "Eğer Devlet Başkanı Donald Trump bir gün ciddi bir şekilde konuşmak ve bu çatışmayı düzenlemek için bir plan yapmak isterse biz müzakere etmek ve çözüme ulaşmak için her zaman hazırız. Ancak eğer bize saldırırsanız biz de cevap veririz." şeklinde konuştu.
Bu arada, ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında kendisine sorulan Maduro hükümetiyle görüşüp görüşmediği sorusuna, "Temas halindeyiz, Venezuela'da çeşitli temsilcilerle görüşüyoruz." şeklinde cevap vermişti.
Öte yandan Maduro, ABD'li bazı yetkililerin Trump'a Venezuela hakkında yalan söylediklerini, bu durum üzerinden Venezuela'ya karşı saldırıların ve yaptırımların uygulandığını sözlerine ekledi.
(AA/AK/ŞEB)
 

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