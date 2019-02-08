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Maduro: Trump diyalog girişimini baltalıyor

Maduro: Trump diyalog girişimini baltalıyor

08 Şubat 2019 Cuma 09:27
Maduro: Trump diyalog girişimini baltalıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesindeki muhaliflerle arasındaki siyasi krizi çözmek için Meksika ve Uruguay tarafından başlatılan diyalog girişimlerinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından baltalanmak istendiğini söyledi.

Maduro ülkede başlatılan ABD karşıtı imza kampanyasına katıldığı sırada yaptığı konuşmada, "Barış için, Venezuela'nın kutsal egemenliği ve Venezuela'nın kendi kaderini belirleme hakkını savunmak için imzaladım. Venezuela'ya saygı gösterin." dedi.

Venezuela'nın geleceğini belirleyecek günlerden geçtiklerini vurgulayan Maduro, ülkesinde denenen darbe girişiminin başarıya ulaşamadığını belirtti.

ABD yönetiminin Venezuela'yı "demokrasi ve özgürlük" adına hedef aldığını dile getiren Maduro, şunları söyledi: "Bu hiç de öyle değil. Venezuela’da devlet başkanlığının gasbedilmesi, Irak'taki kitle imha silahları kadar yalan. Belki bizim ideolojimiz ya da bakış açımız sizin hoşuna gitmiyor olabilir ama biz varız ve milyonlarcayız. Bu sözleri milyonlarca Venezuelalının imzasıyla birlikte ABD halkına yöneltiyorum. ABD Başkanı Donald Trump, Uruguay ve Meksika tarafından Venezuela'da barışçıl bir çözüm bulunması için başlatılan iyi niyetli diyalog girişimlerini baltalamak istiyor."

Muhalefete de seslenen Maduro, Venezuela'nın iyiliği için müzakere etmek gerektiğini, bunu reddetmenin "güç kullanmayı bir metod olarak görmek" anlamına geldiğini vurguladı.

'İnsani kriz yalan'
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD başta olmak üzere uluslararası bir koalisyon oluşturulduğunu, bu ülkelerin Venezuela’nın petrol ve diğer zenginliklerinde gözü olduğunu söyledi.

Bu koalisyonun, bir işgal için "Venezuela’da insani kriz" olduğu yönünde yanlış bilgiler verdiğine dikkati çeken Maduro, "Venezuela'da bir insani kriz yok." dedi.

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya asker göndermeyi "seçeneklerden biri" olarak gördüğünü söylemişti.

Anahtar Kelimeler:
MaduroTrump
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