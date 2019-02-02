Maduro için çember daralıyor

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu bırakan yüksek rütbeli bir general Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya bağlılığını ilan etti. Sosyal medyada bir video yayınlayan General Francisco Yanez, diğer ordu yetkililerine Maduro'yu terk etmesi çağrısında bulundu.

Francisco Yanez, sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda Devlet Başkanı Maduro'ya olan bağlılığına son verdiğini ilan etti.

Venezuela Hava Kuvvetleri Komutanlığı, söz konusu generali 'hain' ilan etti.

Havacı general Yanez, Venezuela hava kuvvetleri komutanlığının resmi sitesinde 'Hava Kuvvetleri Stratejik Planlama Birimi Başkanı' olarak geçiyor.

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) görev yapan Venezuela'nın en üst düzey askeri ataşesi Albay Jose Luis Silva, kendisini 'geçici başkan' ilan eden muhalif lider Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıdığını duyurmuştu.