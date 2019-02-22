Maduro Brezilya sınırını kapattı

Venezuela Başkanı Nicolas Maduro, muhalefet lideri Juan Guaido'nun "insani yardım" çağrısı sonrası Brezilya ile olan kara sınırını tamamen kapatma kararı aldı.

Bir televizyon programında konuşan Maduro, Kolombiya sınırının kapatılıp kapatılmamasını ise hükümetin değerlendirdiğini belirtti.

Maduro yönetimi, Hollanda Karayipleri adalarından Aruba, Curacao ve Bonaire'le olan deniz sınırını da Kolombiya'nın Venezuela'ya insani yardım yapacağını açıklaması sonrası kapattığını duyurdu.

23 Ocak tarihinde Venezuela anayasasına dayanarak geçici devlet başkanlığı ilan eden Meclis Başkanı Guaido ise 80'e yakın milletvekilini yanına alarak, insani yardımların ülkeye girişini sağlamak amacıyla başkent Karakas'tan Kolombiya sınırına doğru yola çıktı.

Maduro, Kolombiya'ya sınır olan Cucuta bölgesine insanı yardım yığılmasını "provokasyon" olarak niteledi. Venezuela Başkanı muhalefetin insani yardım planlarını iktidarını yıkmak için yapılan "ucuz şov" olarak değerlendirdi.

Komşu ülkelerle sınırların kapatılmasını değerlendirmeye devam edeceklerini belirten Maduro, Kolombiya ordusunu ise Venezuela'ya karşı bir provokasyonun içine girmemesi konusunda uyardı.

Guaido, yardımların 23 Şubat'ta geleceğini açıkladı. Maduro ise bu tarihte şiddet olaylarının yaşanması durumunda sorumlunun Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque olacağını kaydetti.

Maduro, "yardım" tartışmalarının "ABD'nin işgal stratejisinin bir parçası" olduğunu ve "bu şova izin vermeyeceğini" söylüyor.

Muhalefet ise 300 bin kişinin acil yardıma ihtiyacı bulunduğunu, 2 milyon kişinin de sağlık riskiyle karşı karşıya olduğunu savunarak, ülkeye yardım girmesi gerektiğini belirtiyor.

Guaido, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi tarafından Venezuela'nın yeni başkanı olarak tanındı. ABD'nin bu kararına bazı Avrupa ülkeleri ve Latin Amerika ülkelerinden destek geldi. Öte yandan Venezuela muhalefetinin ABD temsilcisi 11 diplomatın daha Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladı.