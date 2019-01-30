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Maduro: Arabulucuların katılması şartıyla muhalefetle masaya oturmaya hazırım

Maduro: Arabulucuların katılması şartıyla muhalefetle masaya oturmaya hazırım

30 Ocak 2019 Çarşamba 09:14
Maduro: Arabulucuların katılması şartıyla muhalefetle masaya oturmaya hazırım

İktidar kavgasının gün geçtikçe kızıştığı Venezuela'da, Devlet Başkanı Nicolas Maduro uluslararası arabulucuların da katılıması şartıyla, muhalefetle müzakereye hazır olduğunu duyurdu.

ABD'nin Venezuela petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almasının ardından Rus televizyonu RIA'ya konuşan Maduro, Çin ve Rusya'ya olan borçlarına ilişkin bir soruya "Venezuela'nın finansal sorumluluklarını her zaman yerine getiren bir ülke" olduğu yanıtını verdi.

Maduro, söz konusu yaptırımların, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un bugüne kadar aldığı en saçma karar olduğunu ve bu yaptırımların yasa dışı olduğunu kanıtlayacaklarını ifade etti.

Trump öldürülmem için talimat verdi...
Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisine suikast yapılması için Kolombiya hükümetine ve mafyaya talimat verdiğini de iddia etti.Bu krizden zaferle çıkacaklarını söyleyen Venezuelalı lider ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e her açıdan kendisine destek olduğu için şükranlarını sundu.

Maduro yönetimi, ABD'nin yaptırım hamlesine, kendisini geçici başkan ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido hakkında soruşturma başlatarak karşılık vermişti.
Bugün Yüksek Mahkeme'nin kararıyla hesapları dondurulan ve yurt dışı yasağı getirilen Guaido, ABD'nin yaptırımlarını destekliyor.

Anahtar Kelimeler:
MaduroVenezuela
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