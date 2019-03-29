Madagaskar'da 5 yeni kurbağa türü keşfedildi

Afrika'nın doğu kıyısında bir ada olan Madagaskar'da beş kurbağa türü keşfedildi.

"Science Daily" internet sitesinde yer alan habere göre, Münih Ludwig-Maximilians Üniversitesinden araştırmacılar Madagaskar'da beş yeni kurbağa türü buldu.

Çalışmayı yürüten ekibin lideri Mark D. Scher, söz konusu türlerin en büyüğünün baş parmağın tırnağı, en küçüğünün de bir pirinç tanesine yakın büyüklükte olduğunu belirtti.

Scher, keşfedilen kurbağa türü sayısının her geçen gün arttığına işaret ederek, yeni türlerin genellikle çok küçük boyutlarda olduğunu belirtti.

Madagaskar 350 kurbağa türüne ev sahipliği yapıyor.