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Macron Ve Merkel, Rusya Ve Esed Rejiminden İdlib\'de Ateşkes İstedi

Paris, 22 Şubat 20 : Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,

Macron Ve Merkel, Rusya Ve Esed Rejiminden İdlib\'de Ateşkes İstedi

Paris, 22 Şubat 20 : Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,

22 Şubat 2020 Cumartesi 08:22
Macron Ve Merkel, Rusya Ve Esed Rejiminden İdlib\'de Ateşkes İstedi
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Paris, 22 Şubat 20 : Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "(Almanya Başbakanı Angela) Merkel ve bana göre (İdlib'deki) durum derhal ateşkes sağlayarak çözülür. Bunu Rusya ve Esed rejiminden istedik." dedi.

Macron, Brüksel'de düzenlenen bütçe konulu Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin önceliğinin tarım konusunda ortak bir bütçe oluşturmak olduğunu belirtti.

"Bir anlaşmaya varamadık. Derinden üzgünüm." diyen Macron, bütçe konusunda çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Macron, AB ülkeleri arasında bir "gruplaşma" olmadığını da dile getirdi.

Bütçe konusunda bir anlaşma sağlayabilmek için 2 gün boyunca Almanya Başbakanı Angela Merkel ile el ele çalıştığını aktaran Macron, zirve sırasında Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aradığını belirtti.

Macron, "İdlib'de insani felaket yaşanıyor. Rusya destekli Esed rejimi (İdlib'de) ilerliyor." ifadesini kullandı.

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İdlib'de hastanelerin saldırıya maruz kalmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Macron, "İdlib'de askeri tansiyonun yükselme riski bulunuyor. Dün 2 Türk asker hayatını kaybetti. Daha önce de onlarcası yaşamını yitirdi. Çok riskli bir durum. Bu durum göç krizine de götürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, 2 milyona yakının kişinin yerinden edildiğini veya çok kötü şartlarda olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Putin ve Erdoğan'a karşı çok açık konuştuk. Putin'in rolü ve sorumluluğu bulunuyor. Merkel ve bana göre (İdlib'deki) durum derhal ateşkes sağlayarak çözülür. Bunu Rusya ve Esed rejiminden istedik. Bu durum aynı zamanda siyasi bir süreç ile çözülür.

Bu nedenle İstanbul formatında 4'lü (Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa) bir toplantının düzenlenmesi konusunda hazır bulunduğumuzu ve en kısa zamanda yapmak istediğimizi belirttik. Gidebileceğimiz tek yol bu."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirten Erdoğan, insani krizin önlenmesi için somut eylemlerle güçlü destek sağlanması gerektiğini vurgulamıştı.

Erdoğan, Libya halkının da barış, refah ve istikrara kavuşması için tutarlı politikalarla hep birlikte çalışılması gerektiğini dile getirmişti.

(AA/AK/GÜL)

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