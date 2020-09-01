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Macron Ve Ab\'ye "hizbullah\'ı Terör Örgütü Olarak Kabul Edin" Çağrısı

Paris, 1 Eylül 20 : Hizbullah\'ın, Avrupa\'da terör örgütü olarak kabul edilmesi için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği\'ne (AB) çağrıda bulunuldu. 

01 Eylül 2020 Salı 09:35
Macron Ve Ab\'ye
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Paris, 1 Eylül 20 : Hizbullah'ın, Avrupa'da terör örgütü olarak kabul edilmesi için Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği'ne (AB) çağrıda bulunuldu. 
Le Figaro gazetesinde yayımlanan açık mektupta, aralarında Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Annie Genevard, eski Başbakan Manuel Valls, eski Dışişleri Bakanı Bernice Dubois, senatör, milletvekili, eski Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü Genel Direktörü Michel Brugiere, gazeteci ve avukatın bulunduğu 27 kişi, Macron ve AB'den, Hizbullah'ın terör örgütü olarak kabul edilmesini istedi.
Mektupta, bunun yapılmaması halinde Lübnan'ın, egemen ülke olamayacağı savunuldu. 

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Hizbullah'ın, Lübnan'daki zararlı gücünü giderek daha fazla ve sınırsız bir şekilde kullandığı ifade edilen mektupta, Hizbullah'ın bu ülkede ekonomik sistemin çökmesinin sorumlularından biri olduğu aktarıldı. 
Mektupta, Hizbullah'ın Lübnan'da hala askeri imkanlara sahip olmasının endişe verici olduğu, silahsızlanması gerektiği ifade edildi. 
(AA/AK/GÜL)
 

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