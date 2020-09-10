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Macron: "erdoğan Hükümetine Karşı Açık Ve Sert Olmalıyız"

Paris, 10 Eylül 20 (TAK): Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 

10 Eylül 2020 Perşembe 17:45
Macron:
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Paris, 10 Eylül 20 (TAK): Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,  "Biz Avrupalılar, Türk halkına değil (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız." dedi.

Macron, Korsika adasında düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi (Med7) öncesinde basın toplantısı gerçekleştirdi.

"Türkiye konusunda ortak bir tavır belirlenmeli. Avrupa'nın enerji ve stratejik konularında ortak bir politikası olmalı. Bu konuları sadece NATO'ya bırakmamalı. Bu konularda Avrupa ülkelerinin güçlü tavrı olmalı. Türkiye (Doğu Akdeniz) bölgesinde artık bir ortak değil." ifadelerini kullanan Macron, NATO müttefiki Türkiye'nin Libya açıklarında Fransız gemisine kabul edilemez uygulamalarda bulunduğunu iddia etti.

Macron, Türkiye'nin Yunanistan'ın "haklı" haklarını inkar ederek Libya hükümeti ile imzaladığı anlaşmaların kabul edilemez olduğunu savunarak şunları söyledi:

"Türkiye provokasyonları artırıyor ve bu büyük ülkeye yakışmıyor. Türk halkı büyük bir halk ve başka şeyler hak ediyor. Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız. Erdoğan hükümetinin kabul edilemez davranışları bulunuyor. Sadece bir kısımını söyledim. Yunanistan'a karşı yapılan provokasyonları ve alınan tek taraflı kararları söylemedim bile.

Kırmızı çizgimiz belli, AB üyesi her ülkenin egemenliğine saygı göstermek, uluslararası hukuka riayet etmek ve tek taraflı her kararı kınamak. İstediğimiz tansiyonun yükselmemesi ama bu pasif olacağız anlamına gelmemeli. Türkiye hedeflerini açıklığa kavuşturması gerekiyor."

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, söz konusu zirveye katılacak ülkelerle Türkiye ile yeniden diyalog oluşturmak için neler istenildiğinin belirlenmesi gerektiğini dile getirerek, "Türkiye konusunda yapmaya hazır olduğumuz ve yapmasını istediğimiz şeyleri belirlemeliyiz. Ancak pazarlıksız ön şartlarımız olacak. Avrupa'da bu açık tavır ortaya konmalı. Avrupa'nın birlik içinde ve açık olmalı." dedi.

Macron, Fransa'nın pozisyonunun son aylarda sabit olduğu ve bu pozisyonun tansiyonu yükseltmeye yönelik olmadığını savundu.

Bazılarının Fransa ile Türkiye'yi karşı karşıya getirmek istediğini anlatan Macron, ülkesinin herhangi ülkenin münhasır ekonomik bölgesi hakkında tek taraflı karar almadığını iddia etti.

Macron, "Türkiye provokasyon içeren tek taraflı kararlar aldığında Fransa, AB üyesi ülkelerle dayanışma gösterdi. İstediğim Türkiye ile verimli diyalog oluşturmak başka seçenek yok. Barış içinde yaşamaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Göçle ilgili de çalışmaların yapılması gerektiğini aktaran Macron, göç konusunda Yunanistan ile dayanışma içerisinde olduğunu söyledi.

Fransa'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin duruma değinen Macron, cuma günü salgına ilişkin savunma konseyi düzenleneceği ve yeni kararların alınacağını belirtti.

(AA/FG)

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