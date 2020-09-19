Macron\'dan Doğu Akdeniz İçin Türkçe Mesaj

Paris, 19 Eylül 20 (.): Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'e ilişkin, "Türkiye'ye net bir mesaj gönderdik; iyi niyetli, naiflik olmaksızın sorumlu bir diyaloğu yeniden açalım." ifadesini kullandı.
Macron, Twitter hesabından ilk kez Türkçe paylaşımda bulunarak, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı.
Emmanuel Macron, şunları kaydetti:
24-25 Eylül'de Belçika'nın başkenti Brüksel'de Doğu Akdeniz'in de gündem maddeleri arasında yer alacağı Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi düzenlenecek.
Geçen hafta Korsika'nın başkenti Ajaccio'da AB Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi gerçekleştirilmişti.
(AA/AK/GÜL)