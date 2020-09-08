Macron, 6 Akdeniz Ülkesini Korsika Adası\'nda Topluyor, Gündem Türkiye

Paris, 8 Eylül 20 (TAK): Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aralarında Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın da olduğu Güney Avrupa Ülkeleri Birliği Forumu'nda Türkiye konusunu gündeme getireceği ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliği ele alacağı kaydedildi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada perşembe günü Fransa'nın Korsika Adası'nda düzenlenecek olan Forum'a üye ülkeler olan Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın katılacağı ve söz konusu toplantıdaki ana gündem maddesinin "Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerde uzlaşının geliştirilmesi olabileceği" açıklandı.

Paris hükümeti, forumda öncelikle Akdeniz'de yaşanan sorunların ele alınacağını ve MED7 olarak bilinen ülkelerin "bölgede yeni bir işbirliği dinamiğinin teşviki için çalışacağını" duyurdu.

Açıklamada, "Forumdaki görüşmeler Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimler bağlamında Avrupa Konseyi'nin Türkiye ile ilişkiler konusunda 24-25 Eylül tarihlerinde alacağı kararların belirlenmesi hususuna da yardımcı olacaktır" denildi.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim hususunda Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis ile de özel bir görüşme yapacağı kaydedildi.

MED7 ülkelerinin toplantıda Türkiye gündemi harici kıtadaki önemli sorunlar olan Avrupa'yı kurtarma planı, iklim, Brexit ve göç gibi konuları ele alması bekleniyor.

(EURONEWS/FG)