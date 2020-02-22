Macron ve Merkel, Rusya ve Esed rejiminden İdlib'de ateşkes istedi

Emmanuel Macron, Brüksel'de düzenlenen bütçe konulu Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin önceliğinin tarım konusunda ortak bir bütçe oluşturmak olduğunu belirtti.

"Bir anlaşmaya varamadık. Derinden üzgünüm." diyen Macron, bütçe konusunda çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Macron, AB ülkeleri arasında bir "gruplaşma" olmadığını da dile getirdi.

"İdlib'de insani felaket yaşanıyor"

Bütçe konusunda bir anlaşma sağlayabilmek için 2 gün boyunca Almanya Başbakanı Angela Merkel ile el ele çalıştığını aktaran Macron, zirve sırasında Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aradığını belirtti.

Macron, "İdlib'de insani felaket yaşanıyor. Rusya destekli Esed rejimi (İdlib'de) ilerliyor." ifadesini kullandı.

İdlib'de hastanelerin saldırıya maruz kalmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Macron, "İdlib'de askeri tansiyonun yükselme riski bulunuyor. Dün 2 Türk asker hayatını kaybetti. Daha önce de onlarcası yaşamını yitirdi. Çok riskli bir durum. Bu durum göç krizine de götürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Durum derhal ateşkes sağlayarak çözülür"

Macron, 2 milyona yakının kişinin yerinden edildiğini veya çok kötü şartlarda olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Putin ve Erdoğan'a karşı çok açık konuştuk. Putin'in rolü ve sorumluluğu bulunuyor. Merkel ve bana göre (İdlib'deki) durum derhal ateşkes sağlayarak çözülür. Bunu Rusya ve Esed rejiminden istedik. Bu durum aynı zamanda siyasi bir süreç ile çözülür.

Bu nedenle İstanbul formatında 4'lü (Rusya, Türkiye, Almanya ve Fransa) bir toplantının düzenlenmesi konusunda hazır bulunduğumuzu ve en kısa zamanda yapmak istediğimizi belirttik. Gidebileceğimiz tek yol bu."

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile üçlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Suriye rejimi ve destekçilerinin İdlib'deki saldırganlıklarının durdurulması gerektiğini belirten Erdoğan, insani krizin önlenmesi için somut eylemlerle güçlü destek sağlanması gerektiğini vurgulamıştı.

Erdoğan, Libya halkının da barış, refah ve istikrara kavuşması için tutarlı politikalarla hep birlikte çalışılması gerektiğini dile getirmişti.

"İdlib'deki durumun iyileşmesini umut ediyorum"

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Brüksel'de düzenlenen bütçe konulu Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kendisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini anımsattı.

İdlib'de ateşkesin sağlanması ve siyasi çözümün bulunması için ısrar ettiklerini belirten Merkel, çünkü yüzbinlerce insanın umutsuzluk içinde ve insani olarak zor durumda olduklarını kaydetti.

Merkel, mültecilerin daha iyi bir şekilde barınmaları için Almanya'nın yardım teklif ettiğini anlattı.

Rusya ile Türkiye arasında İdlib'e ilişkin çabaların olacağını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesi yaptığını duyduklarını ifade eden Merkel, "Durumun hızlı bir şekilde iyileşmesini umut ediyorum. Cumhurbaşkanı Macron ve ben siyasi bir yol bulunması yönünde çaba sarf ettik ve buna daha önce de yapılan İstanbul formatında katkıda bulanacağımıza hazır olduğumuzu açıkladık. Umarım bu (toplantı) yapılır." şeklinde konuştu.

Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısına da değinen Merkel, Avrupalı mevkidaşlarının olaydan dolayı kendisine başsağlığı dilediklerini aktardı.

Merkel, Avrupa'da aşırı sağ ve ırkçı terörizme karşı mücadelede güçlü bir dayanışmanın bulunduğunu dile getirdi.

AB bütçesi konusunda anlaşmak için üye ülkeler arasında hala büyük farklılıkların bulunduğuna işaret eden Merkel, bu konuda anlaşma sağlanmadığını sözlerine ekledi.