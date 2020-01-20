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Macron'un görüşme yaptığı Versay Sarayı'nın çevresinde protesto

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Versay Sarayı'nda 200 Fransız ve yabancı iş adamı ile bir araya gelirken, yüzlerce eylemci sarayın çevresinde emeklilik reformunu protesto etti. 

Macron'un görüşme yaptığı Versay Sarayı'nın çevresinde protesto

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Versay Sarayı'nda 200 Fransız ve yabancı iş adamı ile bir araya gelirken, yüzlerce eylemci sarayın çevresinde emeklilik reformunu protesto etti. 

20 Ocak 2020 Pazartesi 15:52
Macron'un görüşme yaptığı Versay Sarayı'nın çevresinde protesto

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanue Macron, Versay Sarayı'nda ülkeye yatırım imkanlarını görüşmek üzere 200 Fransız ve yabancı iş adamı ile toplantı yaptı. 
Bu sırada Genel İş Konfederasyonunun (CGT) çağrısıyla sarayın çevresinde toplanan eylemciler, emeklilik reformunu protesto etti. 
Göstericilerin saraya girmeye çalışması üzerine polis ile eylemcilerin arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Eylem, sarayın çevresinde devam etti.
SON 34 YILIN EN UZUN GREVİ
Emeklilik reformuna karşı başlatılan grevler 47 gündür devam ediyor. Paris'te grevler nedeniyle ciddi aksamaların yaşandığı metro seferleri bugün büyük ölçüde normale döndü.
Grevler nedeniyle Paris ve büyük kentlerde günlük hayat felç olmuştu.

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Özellikle Paris'te grevler trafik sıkışıklığa neden olmuş ve yüzlerce kilometrelik araç kuyruğu oluşmuştu. Bu grevler son 34 yılın en uzun grevi oldu.
Geçen hafta grevler dolayısıyla Fransa Ulusal Demir Yolları Şirketi'nin (SNCF) 850 milyon avro, Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenlenen RATP şirketinin ise 250 milyon avro zarar ettiği belirtilmişti. Paris'teki restoran ve otellerin uğradığı maddi zararın da 740 milyon avro olduğu kaydedilmişti.
Macron yönetimi reformun hayata geçirilmesi, sendikalar ise geri çekilmesi konusunda ısrar ediyor. Son yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 75'i de reformun geri çekilmesini veya üzerinde değişiklik yapılmasını istiyor.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, 12 Ocak'ta yaptığı açıklamada, emeklilik reformunda işçilerin tam emeklilik maaşı alabilmesi için öngörülen 64 yaş uygulamasından geçici vazgeçildiğini açıklamıştı.
Philippe, geçen ay yaptığı açıklamada ise "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.
Paris başta olmak üzere ülke genelinde reforma karşı 5 Aralık'tan bu yana farklı günlerde birçok protesto gösterileri düzenlenmişti. Zaman zaman şiddete dönüşen eylemlerde AA foto muhabirleri Mustafa Yalçın ve Dursun Aydemir polisin müdahalesi sonucu yaralanmıştı.
 

Son Güncelleme: 20.01.2020 19:20
Anahtar Kelimeler:
Emmanuel MacronVersay SarayıEmeklilik Reformunu Protesto
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