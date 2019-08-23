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Macron: “Türkiye'nin Kıbrıs'taki ihlallerini tolere etmeyeceğiz, zayıflık göstermeyeceğiz”

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Elysee Sarayı’nda biraraya geldi.

Macron: “Türkiye'nin Kıbrıs'taki ihlallerini tolere etmeyeceğiz, zayıflık göstermeyeceğiz”

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Elysee Sarayı’nda biraraya geldi.

23 Ağustos 2019 Cuma 08:55
Macron: “Türkiye'nin Kıbrıs'taki ihlallerini tolere etmeyeceğiz, zayıflık göstermeyeceğiz”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkeye resmi ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ile düzenlediği basın toplantısında "Türkiye'nin Kıbrıs'taki ihlallerini tolere etmeyeceğiz, zayıflık göstermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Elysee Sarayı’nda bir araya geldi.

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Macron, görüşme öncesi düzenledikleri ortak basın açıklamasında Mitsotakis ile AB ve Yunanistan’ı ilgilendiren pek çok konuyu ele alacaklarını dile getirdi.

Macron, "Elysee Sarayı’nda Ayrıca Doğu Akdeniz’deki gerginliği de konuşacağız. Türkiye’nin son girişimini uluslararası hukuka aykırı buluyoruz. Bu konuda Yunanistan, AB ve Fransa olarak tam bir koordinasyon içindeyiz. Ve sorunun çözümü için bu konuda koordineli kalmaya devam edeceğiz" dedi.

"Fransa, Türkiye'nin Kıbrıs'taki ihlallerini tolere etmeyecek" diyen Macron ayrıca "Zayıflık göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 23.08.2019 12:21
Anahtar Kelimeler:
Emmanuel Macron
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