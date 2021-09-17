banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yerel seçimlere de müdahale olur mu?
Yerel seçimlere de müdahale olur...
74'ü yerel 97 pozitif vaka
74'ü yerel 97 pozitif vaka
Kamuda kış mesaisi Pazartesi başlıyor
Kamuda kış mesaisi Pazartesi başlıyor
Bakanlar Kurulu'ndan Asya bebek için karar!
Asya bebeğe devlet eli
banner376
Flaş Haber
74'ü yerel 97 pozitif vaka
Kapat

Macron: “Taliban'ın terör örgütleriyle ilişkisi konusunda özellikle dikkatli olacağız“

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Elysee Sarayı'nda yapacağı baş başa görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

17 Eylül 2021 Cuma 09:45
Macron: “Taliban'ın terör örgütleriyle ilişkisi konusunda özellikle dikkatli olacağız“

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Taliban'ın terör örgütleriyle ilişkisi konusunda özellikle dikkatli olacağız. Bu bizim güvenliğimiz içindir." dedi.
Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Elysee Sarayı'nda yapacağı baş başa görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.
Merkel ile uluslararası gündemi ve Afganistan'daki durumu ele alacaklarını söyleyen Macron, Afganistan'da tehdit altında kalan kişilerin ülkeden ayrılmasını ve insani yardımların ulaştırılmasını sağlama ile Afganları ağırlayan komşu ülkeleri desteklemek konusunda çaba göstereceklerini belirtti.
Macron, "Taliban'ın terör örgütleriyle ilişkisi konusunda özellikle dikkatli olacağız. Bu bizim güvenliğimiz içindir." ifadesini kullandı.
Macron ayrıca, Sahel, Libya, İran, Ukrayna ve Belarus'u da görüşeceklerini aktardı.

banner341
Merkel ise Afganistan konusunda meselenin, tehdit altına olan kişiler ve mültecilerin nasıl ülkeden tahliye edilebileceği olduğunu belirtti.
Afganlara yardım eden komşu ülkelere destek sağlanmasının önemli olduğunu ifade eden Merkel, endüstriyel temeli koruyarak iklim değişikliği konusunda nasıl ilerleme kaydedilebileceği üzerinde çalışacaklarını kaydetti.
Merkel, görüşmede Çin, ABD, Hint-Pasifik ile ilgili gelişmeleri de ele alacaklarını dile getirdi.

 

banner360
Son Güncelleme: 17.09.2021 10:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İklim kaynaklı felaketlerde 17 binden fazla kişi öldü
İklim kaynaklı felaketlerde 17 binden fazla kişi öldü
Salgınla ilgili son gelişmeler
Salgınla ilgili son gelişmeler
Çin, Tayvan'ın hava sahasını ihlal etti
Çin, Tayvan'ın hava sahasını ihlal etti
Spacex uzaya 4 amatör astronot gönderdi
Spacex uzaya 4 amatör astronot gönderdi
AP, 5 milyar euroluk Brexit fonunu onayladı
AP, 5 milyar euroluk Brexit fonunu onayladı
AB Mavi Kart uygulamasını güncelledi
AB Mavi Kart uygulamasını güncelledi
BM zirvesine katılacak lider ve delegelere aşı zorunluluğu
BM zirvesine katılacak lider ve delegelere aşı zorunluluğu
Almanya, Merkel sonrası döneme hazırlanıyor
Almanya, Merkel sonrası döneme hazırlanıyor
Taliban yakın zamanda düzenli ordu kuracağını açıkladı
Taliban yakın zamanda düzenli ordu kuracağını açıkladı
AB, 7 ülkeyle daha covid-19 sertifikalarını karşılıklı tanıyacak
AB, 7 ülkeyle daha covid-19 sertifikalarını karşılıklı tanıyacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim