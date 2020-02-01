banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119140
ALTIN
305.082
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8990
EURO
6.6232
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis Soruşturması !
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis...
DP’nin oyları nereye gidecek!
DP’nin oyları nereye gidecek!
Açıklama var ceza yok!
Açıklama var ceza yok!
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

Macron: "ingiltere'nin Ab'den Ayrılması Tarihi Bir Uyarıdır"

Paris, 1 Şubat 20 (.): Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere\'nin Avrupa Birliği\'nden (AB) resmi olarak ayrılmasına saatler kala,

Macron: "ingiltere'nin Ab'den Ayrılması Tarihi Bir Uyarıdır"

Paris, 1 Şubat 20 (.): Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere\'nin Avrupa Birliği\'nden (AB) resmi olarak ayrılmasına saatler kala,

01 Şubat 2020 Cumartesi 07:54
Macron: "ingiltere'nin Ab'den Ayrılması Tarihi Bir Uyarıdır"

Paris, 1 Şubat 20 (.): Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) resmi olarak ayrılmasına saatler kala, "Bu ayrılık bir şok. Avrupa'da her ülkede dikkat uyandırması ve üzerinde düşünülmesi gereken tarihi bir uyarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, Elysee Sarayı'nda, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına ilişkin açıklama yaptı.

"Bu ayrılık bir şok" diyen Macron, "Avrupa'da her ülkede dikkat uyandırması ve üzerinde düşünülmesi gereken tarihi bir uyarıdır. Çünkü 70 sene sonra ilk kez bir ülke, AB'den ayrılıyor." ifadelerini kullandı.

banner317
Macron, iklim ve göç gibi sorunların çözümünün Avrupa'da bulunduğunu da dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Macron, "Avrupa'ya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Açık olalım. ABD ve Çin'e karşı çıkarlarımızı korumak için Avrupa'ya daha fazla ihtiyacımız var." diye konuştu.

Avrupa'nın daha egemen ve demokratik olması için AB'nin yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Macron, İngiltere'nin AB'den ayrılmasıyla bu ülke ile ilişkilerin değişmeyeceğini kaydetti.

(AA/HA)

Son Güncelleme: 01.02.2020 11:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brüksel'de Kısmi Alkol Yasağı Başladı
Brüksel'de Kısmi Alkol Yasağı Başladı
Çin Başbakanı Li'den Ab'ye
Çin Başbakanı Li'den Ab'ye "tıbbi Malzeme Temininde Kolaylık Sağlaması" Çağrısı
Yeni Tip Koronavirüs, Dünyada Hızla Yayılmaya Devam Ediyor
Yeni Tip Koronavirüs, Dünyada Hızla Yayılmaya Devam Ediyor
Ab, Brexıt'le Kan Kaybetti
Ab, Brexıt'le Kan Kaybetti
Super Bowl'dan Abd Ekonomisine 17 Milyar Dolarlık Rekor Katkı Bekleniyor
Super Bowl'dan Abd Ekonomisine 17 Milyar Dolarlık Rekor Katkı Bekleniyor
Musul'da Abd Askerlerinin Kaldığı Üssün Yakınlarına Saldırı
Musul'da Abd Askerlerinin Kaldığı Üssün Yakınlarına Saldırı
İngiltere'nin Ab Üyeliği 47 Yıl Sonra Sona Erdi
İngiltere'nin Ab Üyeliği 47 Yıl Sonra Sona Erdi
İngiliz Bayrakları, Brüksel'deki Ab Kurumlarından İndirildi
İngiliz Bayrakları, Brüksel'deki Ab Kurumlarından İndirildi
Hafter Güçlerinin Petrol Limanlarını Kapatmasının Maliyeti 622 Milyon Dolar
Hafter Güçlerinin Petrol Limanlarını Kapatmasının Maliyeti 622 Milyon Dolar
Batı Şeria'daki Sözde Barış Planı Protestolarında 97 Filistinli Yaralandı
Batı Şeria'daki Sözde Barış Planı Protestolarında 97 Filistinli Yaralandı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim