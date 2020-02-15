Macron: “İdlib'de Yaşananlarla İlgili Rusya İle Aynı Fikirde Değiliz“

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'da devam eden 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu.

"Türkiye ve Rusya, bizim değerlerimizi paylaşmayan bölgesel güçler ve bize komşular." diyen Macron, Avrupa'nın gelecek yıllarda daha demokratik olacağını söyledi.

Macron, 5G, yapay zeka ve birçok konuda Avrupa'nın hızlı çözüm üretmesinin ve Avrupa'da göç sorununa çözüm bulunmasının önemine işaret etti.

Çin'in geleceğine yoğun yatırımlar yaptığını ve bunu küçümsememek gerektiğini belirten Macron, "Avrupa'da finans krizine ilişkin Güney ile Batı ve göç kriziyle ilgili Doğu ile Batı arasında bir bölünme yaşandı." dedi.

"NE RUSYA YANLISI NE RUSYA KARŞITIYIM"

Macron, Avrupa'nın savunma alanında güçlenmesi gerektiğini ancak bunu yaparken NATO'ya da ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

Rusya ile ilişkilere değinen Macron, "İdlib'de yaşananlarla ilgili Rusya ile aynı fikirde değiliz. Bu kabul edilemez." dedi.



Macron, Rusya'nın son yıllarda askeri alanda güçlendiğine dikkati çekerek, "Ne Rusya yanlısı ne Rusya karşıtıyım. Ben Avrupa yanlısıyım." ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Macron, Rusya'nın siber saldırılar veya sosyal medyada yapılan manipülasyon yoluyla Batılı demokrasileri istikrarsızlaştırmaya devam edeceğine işaret etti.Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelerin başlaması konusunda Fransa'nın veto etmediğini belirten Macron, birçok ülkenin müzakerelerin başlamasına karşı çıktığını dile getirdi."AVRUPA, SİYASİ GÜÇ OLARAK DEĞİL, SÜREKLİ GENİŞLEME OLARAK DÜŞÜNÜLÜYOR"Macron, genişleme stratejisi konusunda Avrupa Birliği (AB) Komisyonuna ön şartlar sunduğunu ve bunların sağlandığını aktararak, şunları kaydetti:"30, 31, 32, 33 üye ile (AB'nin) işleyeceğini düşünüyor musunuz? Herkes dış politika konusunda ortak bir politikanın olması gerektiğini söylüyor. Genişleyerek, Türkiye ve Rusya'ya karşı ortak bir politika üretmenin daha kolay olacağını mı düşünüyorsunuz ? Bu mantıklı değil. Avrupa, siyasi güç olarak değil, sürekli genişleme olarak düşünülüyor. Bunun değişmesi gerekiyor."AB'de bir ülkenin bir başka ülke üzerinde hegemonya kurmadığını belirten Macron, "Şansölye Merkel'i yönetmek istemiyor, Merkel tarafından da yönetilmek istemiyorum. Çünkü bu Avrupa'ya aykırı olur. Fransa ve Almanya, Avrupa'da dinamik oluşturmak için yeterli değil ama bu iki ülke, beraber hareket etmezse her şeyin durması için yeter." yorumunu yaptı.