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Macron: “Dünyada Yalnız İki Büyük Güç, İki Kutup Görmek İsteyenler Çok“

Macron: "dünyada Yalnız İki Büyük Güç, İki Kutup Görmek İsteyenler Çok"

18 Kasım 2022 Cuma 16:00
Macron: “Dünyada Yalnız İki Büyük Güç, İki Kutup Görmek İsteyenler Çok“

 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Nihayetinde dünyada yalnızca iki büyük güç, iki kutup görmek isteyenler çok ve bu ciddi bir hata, ABD ve Çin için bile. Tek dünya düzenine ihtiyacımız var" dedi.

Tayland'a düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi'nde konuşan Macron, "APEC'e davet edilen ilk Avrupalı lider" olduğunu söyledi.

Macron, ülkesinin Hint-Pasifik bölgesinde denizaşırı toprakları ve 1 milyonu aşkın vatandaşı bulunduğunu aktararak, Fransa'nın aynı zamanda Avrupa ve Hint-Pasifik ülkesi olduğunu vurguladı.

Fransız Cumhurbaşkanı, "Fransızların gururlu ve biraz da kibirli olduğu" yorumunu yaptı.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sonuçlarına dikkati çeken Macron, enerji ve gıda krizinin yanı sıra Hint-Pasifik bölgesinde belirli ülkeler arasında gerilim yaşandığını dile getirdi.

- APEC ülkelerine çağrı

Savaşın farklı ülkelerin Çin ile ABD arasında seçim yapması için baskı aracı olarak kullanıldığına işaret eden Macron, "Nihayetinde dünyada yalnızca iki büyük güç, iki kutup görmek isteyenler çok ve bu ciddi bir hata, ABD ve Çin için bile. Tek dünya düzenine ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Macron, Fransa'nın, Çin, Hindistan gibi ülkeler, Hint-Pasifik bölgesi, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika'yla da konsensüs oluşturmak için yakinen çalışmak istediğini belirterek, Ukrayna'daki savaşın bölge ülkeleri için de istikrarsızlık nedeni olacağı yorumunu yaptı.

APEC ülkelerinden Rusya'ya, "savaşı durdurma, uluslararası düzene saygı gösterme ve müzakere masasına geri dönme" çağrısı yapmasını isteyen Macron, Ukrayna tahılının Avrupa Birliğinin (AB) "dayanışma koridorları" ve Karadeniz Tahıl Koridoru sayesinde bu ülkenin dışına çıkarıldığını anımsattı.

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'na (IMF) reform çağrısında bulunan Macron, küresel ekonomi kurallarının değiştirilmesi gerektiği üzerinde durdu.

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Son Güncelleme: 18.11.2022 16:10
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