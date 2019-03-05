Macron: Avrupa İkinci Dünya Savaşı'ndan beri bu kadar tehlike altında olmamıştı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Avrupa Birliği üyesi 28 ülkesinin her birinde bir gazetede yayınlanan makalesinde yeni bir Avrupa rönesansına ihtiyaç olduğunu yazdı.

Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde "Yeni Avrupa"ya dair görüşlerini paylaşan Macron, Avrupa kavramının tehlikede olduğunu ve bu oylamanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Uzun süredir Avrupa Birliği içerisinde reform yapılması gerektiğini savunan Macron, sözlerinin blok için bir erken uyarı olarak algılanmasını istediğini belirtti.

Macron'un İngiltere'de The Guardian, Almanya'da Die Welt, İspanya'da El Pais gibi gazetelerde yayınlanan makalesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" söylemiyle başlattığı ticari korumacı politikalar ve İngiltere'nin AB'den ayrılma süreciyle ilişkilerin gerildiği bir dönemde önem arz ediyor.

Macron yazısında "bir kaç hafta içerisinde Avrupa seçimleri kıtamızın geleceği adına önemli bir dönüm noktası olacak. Avrupa idealine İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç şimdiki kadar ihtiyaç duyulmamıştı ve Avrupa şimdiye kadar hiç bu kadar tehlikede olmamıştı" diyerek Ulusçuluğun hiç bir şey vaad etmediğini ve onun sadece itirazlardan oluşan bir proje olduğunu belirtti.