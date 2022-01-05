banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tıp-iş’in poliklinik yapmama eylemi genişleyerek devam ediyor
Tıp-iş'in eylemi genişliyor
Sucuoğlu, Ankara’ya gidecek
Sucuoğlu, Ankara’ya gidecek
Akdeniz’deki deprem Kıbrıs’ta da hissedildi
Akdeniz'de deprem
Panik yok!
Panik yok!
banner404

Macron: “Aşısızların hayatını zorlaştıracağım”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da Covid aşısı olmayanların hayatını zorlaştıracağı uyarısında bulundu.

05 Ocak 2022 Çarşamba 13:00
Macron: “Aşısızların hayatını zorlaştıracağım”

Macron Le Parisien gazetesine verdiği demeçte "Onları gerçekten rahatsız etmek istiyorum ve bunu yapmaya devam edeceğiz, sonuna kadar" dedi.
Siyasi rakipleri ise Macron'un bu söyleşide kullandığı sert dilin bir cumhurbaşkanına yakışmadığını savundu.
Macron'un bu açıklamaları, aşı pasaportu konusundaki yasa tasarısı oylamasının, hükümete karşı birleşen milletvekillerinin çabasıyla geciktirilmesinin ardından geldi.
Emmanuel Macron, Le Parisien mülakatında "zorla aşı yapmayacağını" ancak "sosyal hayattaki faaliyetlere erişimlerini mümkün olduğunca kısıtlayarak" insanları aşıya teşvik etmeyi umduğunu belirtti.
Fransız lider, "Aşısızları hapse atmayacağım. Onlara şunu söylemeliyiz; 15 Ocak'tan itibaren restoranlara gidemeyeceksiniz, kahve içmeye gidemeyeceksiniz, tiyatroya gidemeyeceksiniz. Sinemaya gidemeyeceksiniz" dedi.
Söz konusu tasarı aşısızların, kamu hayatının çoğundan dışlanmasını öngörüyor ve bu hafta oylanıp, onaylanması bekleniyor.
Ancak aynı tasarı, aşı karşıtları ile tasarı yüzünden ölüm tehditleri aldıklarını söyleyen bazı Fransız milletvekillerini kızdırdı.
Macron'un aşısızları rahatsız etmek ya da "sinir etmekten" bahsetmesi argo olarak değerledirildi ve muhalif siyasetçilerden tepki çekti.
Sağcı Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Bruno Retailleau "Hiçbir sağlık acil durumu bu sözleri meşru kılamaz. Emmanuel Macron Fransızları sevmeyi öğrendiğini söylüyor ama onlardan nefret etmeyi seviyor gibi görünüyor" dedi.
Aşırı sağcı lider Marine Le Pen ise Twitter hesabında "Bir Cumhurbaşkanı bunu söylememeli. Emmanuel Macron makamına yakışmıyor" dedi.

banner341
Bu arada solcu siyasetçi Jean-Luc Melenchon da Macron'ın sözlerini "müthiş bir itiraf" diye tanımladı.


FRANSA'DA AŞILAMA ORANLARI YÜKSEK
Melenchon "Aşı pasaportlarının, bireysel özgürlüklere karşı toptan bir cezalandırma olduğu net" dedi.
Nüfusun yüzde 90'ından fazlasının iki doz aşı olduğu Fransa, AB'deki en yüksek aşılanma oranlarından birine sahip.
Fransa'da aylar boyunca, birçok kamusal alana girişte, insanlardan aşı kartlarını ya da bir negatif Covid testi göstermeleri istendi.
Ancak Fransız hükümeti, artan vakalar karşısında negatif test seçeneğini ortadan kaldırmak istiyor.
Fransa'da dün 271.686 yeni Covid vakası bildirildi. Bu, pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek sayıydı.
Macron hala Nisan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci dönem için yarışıp yarışmayacağını açıklamadı. Ancak Fransız lider, gazeteye yaptığı açıklamada bunu istediğini ve "sağlık durumu elverdiğinde" kararını net bir şekilde açıklayacağını belirtti.

 

banner360
Son Güncelleme: 05.01.2022 14:12
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de kar fırtınası: 3 kişi öldü
ABD'de kar fırtınası: 3 kişi öldü
Kanada'nın yerli çocuk utancı: 20 milyar dolar tazminat ödenecek
Kanada'nın yerli çocuk utancı: 20 milyar dolar tazminat ödenecek
Biden: COVID-19 vakaları daha da artacak
Biden: COVID-19 vakaları daha da artacak
Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor
Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor
"(7482) 1994 PC1" adıyla bilinen asteroid Dünya'nın yakınından geçecek
"(7482) 1994 PC1" adıyla bilinen asteroid Dünya'nın yakınından geçecek
Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, kanseri teşhis etmenin yeni basit ve ucuz yolunu buldu
Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, kanseri teşhis etmenin yeni basit ve ucuz yolunu buldu
21 çocuğa yanlışlıkla yetişkin dozda covid-19 aşısı yapıldı
21 çocuğa yanlışlıkla yetişkin dozda covid-19 aşısı yapıldı
DSÖ: “Omicron'un, vücudun üst kısımlarını etkilediğini tespit ettik”
DSÖ: “Omicron'un, vücudun üst kısımlarını etkilediğini tespit ettik”
Nato Dışişleri Bakanları olağanüstü toplanacak
Nato Dışişleri Bakanları olağanüstü toplanacak
Kovid-19 yardım fonunu 4,2 milyon dolar dolandırdı!
Kovid-19 yardım fonunu 4,2 milyon dolar dolandırdı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim