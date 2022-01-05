Macron: “Aşısızların hayatını zorlaştıracağım”

Macron Le Parisien gazetesine verdiği demeçte "Onları gerçekten rahatsız etmek istiyorum ve bunu yapmaya devam edeceğiz, sonuna kadar" dedi.

Siyasi rakipleri ise Macron'un bu söyleşide kullandığı sert dilin bir cumhurbaşkanına yakışmadığını savundu.

Macron'un bu açıklamaları, aşı pasaportu konusundaki yasa tasarısı oylamasının, hükümete karşı birleşen milletvekillerinin çabasıyla geciktirilmesinin ardından geldi.

Emmanuel Macron, Le Parisien mülakatında "zorla aşı yapmayacağını" ancak "sosyal hayattaki faaliyetlere erişimlerini mümkün olduğunca kısıtlayarak" insanları aşıya teşvik etmeyi umduğunu belirtti.

Fransız lider, "Aşısızları hapse atmayacağım. Onlara şunu söylemeliyiz; 15 Ocak'tan itibaren restoranlara gidemeyeceksiniz, kahve içmeye gidemeyeceksiniz, tiyatroya gidemeyeceksiniz. Sinemaya gidemeyeceksiniz" dedi.

Söz konusu tasarı aşısızların, kamu hayatının çoğundan dışlanmasını öngörüyor ve bu hafta oylanıp, onaylanması bekleniyor.

Ancak aynı tasarı, aşı karşıtları ile tasarı yüzünden ölüm tehditleri aldıklarını söyleyen bazı Fransız milletvekillerini kızdırdı.

Macron'un aşısızları rahatsız etmek ya da "sinir etmekten" bahsetmesi argo olarak değerledirildi ve muhalif siyasetçilerden tepki çekti.

Sağcı Cumhuriyetçilerin Senato'daki lideri Bruno Retailleau "Hiçbir sağlık acil durumu bu sözleri meşru kılamaz. Emmanuel Macron Fransızları sevmeyi öğrendiğini söylüyor ama onlardan nefret etmeyi seviyor gibi görünüyor" dedi.

Aşırı sağcı lider Marine Le Pen ise Twitter hesabında "Bir Cumhurbaşkanı bunu söylememeli. Emmanuel Macron makamına yakışmıyor" dedi.





FRANSA'DA AŞILAMA ORANLARI YÜKSEK

Melenchon "Aşı pasaportlarının, bireysel özgürlüklere karşı toptan bir cezalandırma olduğu net" dedi.

Nüfusun yüzde 90'ından fazlasının iki doz aşı olduğu Fransa, AB'deki en yüksek aşılanma oranlarından birine sahip.

Fransa'da aylar boyunca, birçok kamusal alana girişte, insanlardan aşı kartlarını ya da bir negatif Covid testi göstermeleri istendi.

Ancak Fransız hükümeti, artan vakalar karşısında negatif test seçeneğini ortadan kaldırmak istiyor.

Fransa'da dün 271.686 yeni Covid vakası bildirildi. Bu, pandeminin başlangıcından bu yana en yüksek sayıydı.

Macron hala Nisan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci dönem için yarışıp yarışmayacağını açıklamadı. Ancak Fransız lider, gazeteye yaptığı açıklamada bunu istediğini ve "sağlık durumu elverdiğinde" kararını net bir şekilde açıklayacağını belirtti.



