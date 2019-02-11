Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102452
ALTIN
221.246
DOLAR
5.2452
STERLİN
6.7859
EURO
5.9409
Girne'de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
İki araç çarpıştı: 3 yaralı
Son Dakika
İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 3 YARALI
Lefkoşa'da hırsızlık
LEFKOŞA’DA HIRSIZLIK…
Girne’de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
banner282

Macaristan\'da Muhalefet Partileri Sokakta

BAŞKENT BUDAPEŞTE\'DE DEVLET DENETLEME KURUMU\'NUN MUHALEFET PARTİLERİNE KESTİĞİ CEZALAR PROTESTO EDİLDİ

Macaristan\'da Muhalefet Partileri Sokakta

BAŞKENT BUDAPEŞTE\'DE DEVLET DENETLEME KURUMU\'NUN MUHALEFET PARTİLERİNE KESTİĞİ CEZALAR PROTESTO EDİLDİ

11 Şubat 2019 Pazartesi 07:07
Macaristan\'da Muhalefet Partileri Sokakta

 

BAŞKENT BUDAPEŞTE\'DE DEVLET DENETLEME KURUMU\'NUN MUHALEFET PARTİLERİNE KESTİĞİ CEZALAR PROTESTO EDİLDİ

Budapeşte, 11 Şubat 19 : Macaristan\'da ana muhalefet partisi Jobbik başta olmak üzere birçok muhalefet partisi, Devlet Denetleme Kurumu\'nun (ASZ) muhalefet partilerine kestiği cezaları protesto etti.

Hükümet partisi Fidesz\'in ASZ\'ı kullanarak çalışmalarını engellemek istediğini iddia eden muhalefet partileri, başkent Budapeşte\'deki Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve ASZ binası önünde eylem düzenledi.

Eylemde ana muhalefet partisi Jobbik\'in yanı sıra Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Yeşiller Partisi (LMP), Demokratik Koalisyonu (DK), Macaristan için Diyalog Partisi (PM) ve Momentum Hareketi temsilcileri kalabalığa hitap etti.

Jobbik milletvekili Lajos Kepli yaptığı konuşmada, ülkede bugün birçok devlet kurumunun hükümet partisi Fidesz\'e bağlı çalıştığını belirterek, söz konusu kurumların hükümetin politikalarını eleştirenlere karşı kullanıldığını iddia etti.

PM milletvekili Cake Olivio Kocsis, ASZ\'nin hedefinde sadece muhalefet partilerinin olduğunu, bugünden sonra ise Fidesz\'in izlediği politikayı tasvip etmeyen herkesin hedef alınabileceğini ifade ederek, tüm muhalefet partilerine ortak hareket etme çağrısında bulundu. 

Gösteri sonunda muhalefet partilerinin milletvekilleri, \'\'Fidesz\'in genel merkezi\'\' yazılı etiketleri ASZ binasının kapısına yapıştırdı.

ASZ\'den yapılan açıklamada, Jobbik\'in seçim finansman yasaklarına uymadığı ve partinin yasal olmayan yollardan 136,4 milyon Macar forinti (yaklaşık 2,5 milyon lira) destek aldığı belirtilmişti.

Jobbik Partisi Genel Başkanı Tamas Sneider ise yaptığı açıklamada, ASZ tarafından bugüne kadar Jobbik\'e yaklaşık 1 milyar Macar Forinti (yaklaşık 18 milyon 800 bin TL) ceza kesildiğini vurgulamış ve partinin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu aktarmıştı.

ASZ, Jobbik\'in yanı sıra diğer muhalefet partilerine de çeşitli sebeplerden ceza kesmişti.

(AA/ÖZ/ÖK)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Guterres Mültecilere Kapılarını Kapatanlara Afrika'yı Hatırlattı
Guterres Mültecilere Kapılarını Kapatanlara Afrika'yı Hatırlattı
Hitler'in Tablolarına Açık Artırmada Alıcı Çıkmadı
Hitler'in Tablolarına Açık Artırmada Alıcı Çıkmadı
Afganistan'da Bir Polis 8 Meslektaşını Öldürdü
Afganistan'da Bir Polis 8 Meslektaşını Öldürdü
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas:
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "ne Filistin’e Ne De Venezuela’ya Herhangi Bir Abd Müdahalesini Kabul Etmiyoruz"
Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi Okullarının Yarısında Su Ve Tuvalet Yok
Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi Okullarının Yarısında Su Ve Tuvalet Yok
Afrika Birliğinden Libya İçin Uluslararası Konferans Çağrısı
Afrika Birliğinden Libya İçin Uluslararası Konferans Çağrısı
İsrail Filistinli Tutuklu Ve Şehit Ailelerinin Ödeneklerini Kesecek
İsrail Filistinli Tutuklu Ve Şehit Ailelerinin Ödeneklerini Kesecek
İran'ın Atom Bombası Formülüne Sahip Olduğu İddiası
İran'ın Atom Bombası Formülüne Sahip Olduğu İddiası
Afrika Birliği Dönem Başkanlığı Mısır’a Geçti
Afrika Birliği Dönem Başkanlığı Mısır’a Geçti
İran'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem
İran'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim