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Macaristan: “ab Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova İstifa Etmeli”

Budapeşte, 29 Eylül 20 : Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova\'nın, Macaristan ile ilgili açıklamalarından dolayı istifa etmesi gerektiğini söyledi.

29 Eylül 2020 Salı 16:20
Macaristan: “ab Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova İstifa Etmeli”
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Budapeşte, 29 Eylül 20 : Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova'nın, Macaristan ile ilgili açıklamalarından dolayı istifa etmesi gerektiğini söyledi.
Macaristan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Orban, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, Macaristan'ı ''hasta demokrasi'' olarak niteleyen Jourova ile ilgili mektup yazdı.
Orban, mektubunda, Jourova'nın Macaristan ile ilgili açıklamalarının "kabul edilemez" olduğunu ve söz konusu açıklamaların hem Macar hükümetine hem de Macarlara yönelik "hakaret" niteliği taşıdığını kaydetti.
AB Komisyonunda görev yapan yetkililerin bağımsız olması gerektiğine ama Jourova'nın yaptığı açıklamayla bunu ihlal ettiğine işaret eden Orban, ''Jourova'nın açıklamaları Komisyondaki pozisyonu ile tutarsızdır. Bu yüzden istifa etmelidir. Macar hükümeti, söz konusu istifa gerçekleşene kadar ikili siyasi ilişkileri askıya alıyor.'' ifadelerini kullandı.

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Orban ayrıca mektubunda, Macaristan'ın 2004 yılından beri AB üyesi olduğuna, bugüne kadar da tartışmalı konularda başarıyla ortak çözüme ulaştıklarına ve AB Komisyonunun mevcut Başkanı Leyen'in çalışmalarını da takdir ettiklerine değindi.
Jourova, 25 Eylül'de Alman Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Macaristan hükümetinin basına yönelik tutumunu eleştirmiş ve Macaristan'ı ''hasta demokrasi'' olarak nitelendirmişti.
(AA/ÖZ/ÖK)
 

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