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Macaristan Venezuela'dan 300 sığınmacı kabul etti

Macaristan Venezuela'dan 300 sığınmacı kabul etti

21 Şubat 2019 Perşembe 17:30
Macaristan Venezuela'dan 300 sığınmacı kabul etti

Macaristan'ın Venezuela'dan 300'e yakın sığınmacıyı kabul ederek ülkeye getirdiği iddia edildi. Avrupa'ya 'yığınlar halinde göçmen alınmasına' karşı bir politika savunan Macar hükümeti ülkeye getirilen sığınmacıların Macaristan kökenli olduğunu savundu.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın özel kalemi Gergely Gulyas, "Burada Macarlardan bahsediyoruz ve Macarları göçmen olarak görmüyoruz. " dedi.

Macaristan'da Index isimli haber sitesi yerel bir vakıf aracılığıyla yürütülen programın bir yıl önce başlatıldığını ve ülkeye Venezuela'dan getirilen sığınmacıların transfer masrafının karşılandığını yazdı.

Habere göre Venezuelalı sığınmacılara ev bulunması, kültür ve dil eğitimi verilmesi masrafları da vakıf tarafından ödendi. Fakat kurum yetkilileri konu ile ilgili sorulara henüz yanıt vermedi.

Anahtar Kelimeler:
Macaristan Venezuela
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