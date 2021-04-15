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Macaristan, Nato'nun Afganistan'dan asker çekme kararına uyacak

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin, Afganistan'dan asker çekme konusunda NATO'nun ortak kararına uyacağını söyledi.

15 Nisan 2021 Perşembe 09:30
Macaristan, Nato'nun Afganistan'dan asker çekme kararına uyacak
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Szijjarto, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, NATO üyelerinin birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Alınacak kararla, 20 yılda harcanan çabalar ve yapılan fedakarlıkların boşa gitmemesi, ayrılma sonrası Afganistan'da terörizmin tekrar canlanmaması gerektiğini ifade eden Szijjarto, "Afganistan ile komşu olan ve bugüne kadar NATO ile iş birliği yapan Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan gibi ülkeler sınırlarını korumak için destek almalı." diye konuştu.

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Avrupa'nın güvenliğinin birçok açıdan Afganistan'ın güvenliğiyle bağlantılı olduğunu savunan Szijjarto, sığınmacı konusunda da İran ile bir çeşit iş birliği yapılmasının önem taşıdığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in ülkesinin 11 Eylül'e kadar askerlerini Afganistan'dan çekeceğini açıklamasının ardından, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de ABD ile askerlerini çekeceklerini duyurmuştu.

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Son Güncelleme: 15.04.2021 10:45
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