Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 53 bin hindi itlaf edildi

Macaristan Gıda Güvenliği Ofisi açıklamasında, yapılan incelemelerde Macaristan-Slovakya sınırında bulunan Acs kentindeki çiftliklerde kuş gribi virüsüne (H5N8) rastlandığı kaydedildi.
Son Güncelleme: 14.01.2020 13:56
Macaristan Gıda Güvenliği Ofisi, ülkede kuş gribi dolayısıyla 53 bin 500 hindinin itlaf edildiğini bildirdi.
Macaristan Gıda Güvenliği Ofisi açıklamasında, yapılan incelemelerde Macaristan-Slovakya sınırında bulunan Acs kentindeki çiftliklerde kuş gribi virüsüne (H5N8) rastlandığı kaydedildi.