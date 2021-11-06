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Maaşının Bitcoin ile ödenmesini istiyor!

ABD’nin New York kentine 2 Kasım’da düzenlenen seçimde belediye başkanı seçilen Eric Adams, göreve geldikten sonra ilk üç ayın maaşının Bitcoin ile ödenmesini istediğini duyurdu.

06 Kasım 2021 Cumartesi 11:04
Maaşının Bitcoin ile ödenmesini istiyor!

New York'un yeni belediye başkanı Eric Adams, sosyal medya hesabından maaşı ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Adams paylaşımında, "New York’ta biz her zaman büyük oynarız, dolayısıyla belediye başkanı olduğum zaman ilk üç ayın maaşını Bitcoin ile alacağım." ifadelerini kullandı.

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Miami belediye başkanı da ilk maaşını Bitcoinle alacağını duyurmuştu

Yine 2 Kasım'da ikinci dönem göreve seçilen Miami Belediye Başkanı Francis Suarez'in, ilk maaşını Bitcoin ile alacağını duyurmasına ilişkin Adams, "New York Şehri (NYC), kripto para birimi endüstrisinin ve diğer hızlı büyüyen, yenilikçi endüstrilerin merkezi olacak! Sadece bekle!" değerlendirmesinde bulundu.

61 yaşındaki eski polis memuru siyahi Adams, 1 Ocak 2022'de New York’un 110. belediye başkanı olarak, bu görevi iki dönem yürüten Bill de Blasio'dan devralacak.

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