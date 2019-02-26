Lute Atina’da Temaslarda Bulundu

Lefkoşa, 26 Şubat 19 : BM Genel Sekreteri'nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos ile görüştü.

Rum kaynaklara göre Yunan Bakan, ülkesinin Kıbrıs sorununun çözümüne olan desteğini yineledi. Adanin BM parametreleri ve anlaşmaları çerçevesinde yeniden birleşmesine desteğini dile getiren Yorgos Katrugalos , garanti sistemin kaldırılması ve Türk askerinin adadan çekilmesine iliskin ülkesinin görüşlerini yineledi.

Lute’un Atina’dan sonra Ankara’yı da ziyaret etmesi ve Türkiye Dışışileri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile biraraya gelmesi bekleniyor.

(FG)