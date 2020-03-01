banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105994
ALTIN
317.534
DOLAR
6.2384
STERLİN
8.0063
EURO
6.8405
KKTC halleri...
KKTC halleri...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Devletin saygınlığını düşünen yok...
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Hepimiz bağımlı olana kadar mı?
Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

Lüksemburg bugünden itibaren ücretsiz toplu taşıma hizmeti veren ilk ülke oldu

Lüksemburg Büyük Dükalığı, 1 Mart Pazar gününden itibaren toplu taşımanın tamamen ücretiz olduğu dünyadaki ilk ülke unvanını aldı.

Lüksemburg bugünden itibaren ücretsiz toplu taşıma hizmeti veren ilk ülke oldu

Lüksemburg Büyük Dükalığı, 1 Mart Pazar gününden itibaren toplu taşımanın tamamen ücretiz olduğu dünyadaki ilk ülke unvanını aldı.

01 Mart 2020 Pazar 13:35
Lüksemburg bugünden itibaren ücretsiz toplu taşıma hizmeti veren ilk ülke oldu
banner337

Pazar gününden itibaren Lüksemburg halkının toplu taşıma araçları için artık bilet almasına gerek kalmayacak. Yolcular, herhangi bir kimlik kartı göstererek ülkedeki tren, tramvay ve otobüslerden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Ücretsiz toplu taşıma uygulaması, trenlerde birinci mevki seyahat etmek isteyen yolcuları kapsamayacak. Birinci sınıf trenler yine ücretli olacak.

Ücretsiz toplu taşıma uygulaması, sadece 600 bin nüfuslu ülke halkı için değil, her yıl Lüksemburg'u ziyaret eden 1,2 milyon turisti de kapsayacak.

Belçika, Almanya ve Fransa gibi komşu ülkelerden her gün Lüksemburg'a çalışmak için gelen 175 bin kişi de ücretsiz toplu taşıma olanaklarından yararlanabilecek.

Xavier Bettel başkanlığındaki Lüksemburg hükümeti, son yıllarda önemli ölçüde artan nüfus ve motorlu araç sayısının yarattığı sorunları önlemek amcıyla, Ekim 2018'de ücretsiz toplu taşımayı programına almıştı.

KİŞİ BAŞINA EN FAZLA OTOMOBİL LÜKSEMBURG'DA

Lüksemburg, Avrupa Birliği (AB) içinde, kişi başına en fazla otomobilin düştüğü ülke. 600 bin nüfuslu ülkede nüfusun 6'da biri başkent Lüksemburg'da yaşıyor. Komşu ülkelerden her gün 400 bin kişi başkente seyahat ediyor.

banner317
Bu da, Avrupa'nın bu küçük ülkesinin ciddi trafik sorunuyla karşı karşıya kalmasına yol açıyor. Lüksemburg hükümeti, ücretsiz toplu taşıma uygulaması ile ülke halkı ile komşu ülkelerden gelenleri, otomobil alışkanlığından vazgeçirmeyi hedefliyor.

Yeni uygulama kapsamında, komşu ülkelerdeki sınır kentlerinde bulunan istasyonlardan Lüksemburg'a seyahat edenler de toplu taşıma araçlarına ücret ödemeyecek.

Ücretsiz toplu taşıma, Lüksemburg devletine yıllık 41 milyon euroya malolacak. Hükümet, önümüzdeki yıllarda otobüs ve tren bağlantılarını iyileştirmek için 4 milyar euro bütçe ayrılacak.

Sürücülerin araçlarını park ederek toplu taşımayı kullanmaları için 2023 yılına kadar ek park alanları yapılacak.

Lüksemburg, zengin yabancıların ülkelerindeki yasalardan kaçmak için tercih ettikleri bir "vergi cenneti" olarak biliniyor.

Xavier Bettel başkanlığındaki koalisyon hükumeti, bu uygulama ile yeni bir marka yaratmak ve Lüksemburg'un uluslararası alanda daha farklı biçimde görünmesini sağlamak istiyor.

Lüksemburg hükümeti, uygulamayı tanıtmak için 15 kentteki istasyonlarda konser ve gösteriler düzenliyor.

Ücretsiz toplu taşıma uygulaması ile dünyada bir ilke imza atan Lüksemburg, uluslararası alanda ilgi odağı oldu. ABD'deki Demokrat Parti başkan adaylarından Bernie Sanders, Lüksemburg'daki uygulamadan övgüyle söz etti.

 

Son Güncelleme: 01.03.2020 16:50
Anahtar Kelimeler:
ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Veren Ilk ülkeücretsiz Toplu Taşıma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan AB Dışişleri Bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı
Yunanistan AB Dışişleri Bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson nişanlandı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson nişanlandı
İran'da Koronavirüs nedeniyle 11 kişi daha öldü
İran'da Koronavirüs nedeniyle 11 kişi daha öldü
Venezuela'da yaşanan kriz sebebiyle anneler çocuklarını evlatlık veriyor
Venezuela'da yaşanan kriz sebebiyle anneler çocuklarını evlatlık veriyor
İngiltere güvenli tatil için Türkiye'yi önerdi
İngiltere güvenli tatil için Türkiye'yi önerdi
Bilim insanları uyardı : “Maske kullanımını abartmayın“
Bilim insanları uyardı : “Maske kullanımını abartmayın“
Hafter güçleri Mitiga Havaalanı'na yine saldırdı
Hafter güçleri Mitiga Havaalanı'na yine saldırdı
Salgın büyüyor: 2 bin 872 kişi hayatını kaybetti
Salgın büyüyor: 2 bin 872 kişi hayatını kaybetti
Abd İle Taliban, Afganistan'da Barış Sürecini Başlatan Anlaşmayı İmzaladı
Abd İle Taliban, Afganistan'da Barış Sürecini Başlatan Anlaşmayı İmzaladı
Katar'da İlk Kez Yeni Tip Koronavirüs Vakası Görüldü
Katar'da İlk Kez Yeni Tip Koronavirüs Vakası Görüldü

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim