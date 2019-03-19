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Lüks turizmin adresi Dubai'de orta sınıf oteller yükselişte

Lüks turizmin adresi Dubai'de orta sınıf oteller yükselişte

19 Mart 2019 Salı 08:22
Lüks turizmin adresi Dubai'de orta sınıf oteller yükselişte

Dubai, beş yıldızlı ve hatta 'yedi yıldızlı' olarak bilinen gösterişli otelleriyle tanınır, ancak son zamanlarda uygun fiyatlı otel odalarında da artış görüldü.

Bu kısmen, konuklara makul fiyatlarla konforlu odaları bir arada sunmayı amaçlayan yerel ve uluslararası markaların rekabetçi tavrıyla ilgili. Orta sınıf Rove otel zinciri modern, değer bilincine sahip, sosyal olarak bağlantıda olan yeni jenerasyona uygun otel odaları sunma iddiasında.

Endüstri Paris, New York, Singapur ve Hong Kong gibi dünya pazarında en iyi performans gösteren oyuncular arasında. Dubai dünyanın en çok ziyaret edilen 4. şehri ve GSYİH'nın yüzde 20'sini turizm gelirinden elde ediyor.

Dubai otellerinde her bütçeye göre uygun fiyatlar
Dubai 260 1 ila 3 yıldızlı, 259 adet de 4 ila 5 yıldızlı tesise ev sahipliği yapıyor. Anne Scott, Dubai'de yeni açılan W Hotel'in Genel Müdürü ve her bütçeden tüm gezginlere uygun bir teklif olduğunu düşünüyor ancak otellerin ilave hizmetler sunması gerektiğine inanıyor:

“Dubai'de yeni bir otel açarken kararlar vermeniz gerekiyor: 'Hangi stratejiyle, hangi rolü oynuyorum? Nasıl bir pozisyon oluşturacağım?' Ve eğer kendimizi basitçe ekonomi ve ürüne dayandırırsak, o zaman sadece fiyat açısından rekabet edebiliriz. Bu yüzden, otelimizin yalnızca bir ürün olarak görülmesini istemiyorsak, tek alternatifimiz deneyime dayalı fark yaratmanın yollarını bulmak olur. Finansal kararlarımızı fiyattan ziyade bizi özgün, farklı, özel kılacak ve müşterinin tercih etmesini sağlayacak boyutlara yönelik almamız gerekiyor."

Expo 2020 sonrası 2025 yılına kadar Dubai'ye ziyaretçi sayısının 25 milyon olması bekleniyor. Dubai'nin otel endüstrisi kendini dünyaya ülkenin vitrini olarak sunuyor.

Dubai çekiciliğini, erişilebilirliğini ve bütçeye uygunluğunu günden güne artırırken, meraklı ve seçici gezginler için farklı bir şeyler sunabilme çabalarına da gözle görülür şekilde ağırlık veriyor.

Anahtar Kelimeler:
Dubai Turizm
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