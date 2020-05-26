Lufthansa'ya 9 milyar avroluk kurtarma paketi

Lufthansa AG tarafından yapılan açıklamada, Alman hükümetiyle yapılan görüşmelerde üzerinde anlaşılan kurtarma paketini WSF’nin onayladığı ve Lufthansa’nın Yönetim Kurulu’nunda paketi desteklediği belirtildi.

Kurtarma paketinin Alman hükümeti tarafından şirkete sermaye takviyesini içerdiğinin belirtildiği açıklamada, WSF’nin her biri 2,56 avro nominal değerde şirketin yüzde 20’lik hissesini (veya 300 milyon avro karşılığında) devralacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, üçüncü bir tarafın şirketi devralması söz konusu olduğunda bu oranın yüzde 25 1 hisseye çıkabileceği vurgulanarak, ayrıca WSF’nin şirkete 4,7 milyar avrosu özkaynak olmak üzere 5,7 milyar avroluk sermaye katkısı da yapacağı bildirildi.

Açıklamada, Lufthansa’yı istikrara kavuşturacak önlemlerin Alman Kamu Kalkınma Bankası (KfW) veya özel bankaların katılımıyla 3 milyar avroluk ve üç yıl vadeli bir sendikasyon kredisi ile desteklendiği belirtilerek, bununda yetkili kurumların onayına bağlı olduğu ifade edildi.

WSF’nin Lufthansa’daki hisselerini 2023 sonuna kadar satmayı planlandığına yer verilen açıklamada, fonun onayladığı söz konusu kurtarma paketinin AB Komisyonu tarafından onaylanması gerektiği de belirtildi.