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Lübnanlılardan ekonomik kriz protestosu

Lübnan'da ekonomik kriz ve hayat pahalılığı gerekçesiyle çeşitli eylemler yapıldı.

Lübnanlılardan ekonomik kriz protestosu

Lübnan'da ekonomik kriz ve hayat pahalılığı gerekçesiyle çeşitli eylemler yapıldı.

05 Mart 2020 Perşembe 07:32
Lübnanlılardan ekonomik kriz protestosu
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Başkent Beyrut'un yanı sıra Trablusşam, Beka, Sayda ve diğer bölgelerde sokaklara çıkan yüzlerce kişi, ekonomik kriz nedeniyle her geçen gün artan fiyatlara karşı hiçbir adım atmamakla suçladıkları hükümeti protesto etmek üzere yolları kapatma eylemlerine başvurdu.
Ülkenin kuzeyinde yer alan Trablusşam kentinde gündüz saatlerinden itibaren lastik yakarak yolları kapatan eylemciler, yerel para birimi Lübnan lirasının dolar karşısında ciddi oranda değer kaybetmesine ve hayat pahalılığının artmasına tepki gösterdi.
Yolları açmaya çalışan güvenlik güçleri ile eylemciler arasında yaşanan gerginlik sonucu 3 kişi yaralandı.
Ülkenin kuzey ile güneyini birbirine bağlayan Ring Köprüsü başta olmak üzere başkent Beyrut'un çeşitli noktalarında da gösteriler ve yol kapatma eylemleri düzenlendi.
Lübnan Merkez Bankası, 1515 Lübnan lirası olarak kuru sabit tutuyor ancak karaborsada dolar dün itibarıyla 2 bin 600 Lübnan lirasına çıktı.
Bunun üzerine sosyal medya üzerinden hayal pahalılığına karşı sokağa inme ve yolları kapatma eylemlerini sürdürme kampanyaları başlatıldı.

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Bu arada Lübnan ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, protestoculara, eylemlerine barışçıl şekilde devam etmeleri ve diğer vatandaşların haklarını kısıtlayacak yol kesme eylemlerine başvurmama çağrısında bulunuldu.

LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK DURUM
Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor.
Maliye Bakanlığının geçen yıl yayımladığı rapora göre, 51 milyar dolar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) sahip Lübnan'da kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.
Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, çalışanlarını işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.
Bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak, yurt dışı havalelerini askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.
Başbakan Hassan Diyab, birkaç gün önce ülkedeki ekonomik krize işaret ederek, "Devlet mevcut şartlarda Lübnanlıları koruyacak güçte değildir. Açıkçası Lübnanlıların devlete güveni kalmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.
 

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Son Güncelleme: 05.03.2020 10:51
Anahtar Kelimeler:
Lübnan Ekonomik Kriz
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