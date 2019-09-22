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Lübnanlı gazeteci Yunanistan'da gözaltına alındı

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Lübnanlı gazeteci Muhammed Salih'in (65) Yunanistan polisi tarafından perşembe günü gözaltına alındığını duyurdu.

Lübnanlı gazeteci Yunanistan'da gözaltına alındı

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Lübnanlı gazeteci Muhammed Salih'in (65) Yunanistan polisi tarafından perşembe günü gözaltına alındığını duyurdu.

22 Eylül 2019 Pazar 07:15
Lübnanlı gazeteci Yunanistan'da gözaltına alındı

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, Lübnanlı gazeteci Muhammed Salih'in (65) Yunanistan polisi tarafından perşembe günü gözaltına alındığını duyurdu.
Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Lübnan makamlarının perşembe günü gözaltına alınan Salih'le ilgili gelişmeleri takip ettiği ve Lübnan'ın Atina Büyükelçiliğiyle irtibata geçildiği belirtildi.
Açıklamada Salih'in, 1985-1987 yıllarında bir uçağı kaçırma şüphesiyle ve Almanya yönetiminden gelen notayla gözaltına alındığı kaydedildi. 
Ailesi ise Salih'in isim benzerliği nedeniyle gözaltına alındığını ifade etti.

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Lübnan Editörler Sendikası ise Salih'in gözaltına alınmasını kınadı ve Dışişleri Bakanlığı ile diğer ilgili kurumları, olayın açığa çıkarılması için harekete geçmeye çağırdı.
Lübnan haber portalı LBCI ise Yunan polisinden bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Alman makamları tarafından aranan Salih'in, Yunanistan'ın Mikonos Adasında 19 Eylül'de gözaltına alındığını aktardı.

 

Son Güncelleme: 22.09.2019 10:46
Anahtar Kelimeler:
Lübnanlı Gazeteci GözaltıMuhammed Salih Gözaltı
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