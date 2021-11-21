banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis'te bütçe görüşmeleri yarın başlıyor
Bütçe Meclis'te görüşülecek
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Akıncılar'da kaçak et!
Akıncılar'da kaçak et!
Zam manyağı olduk!
Zam manyağı olduk!
banner405

Lübnan’da Osmanlı’dan keşif: Su kanalı

Lübnan'ın kuzeyindeki bir yerleşim merkezinde Osmanlı Dönemine ait tamamı siyah bazalt taşından inşa edilmiş bir su kanalı ortaya çıktı. Bölgedeki kuraklığa rağmen, kanalda suyun mevcut olduğu belirtiliyor.

21 Kasım 2021 Pazar 09:15
Lübnan’da Osmanlı’dan keşif: Su kanalı

Lübnan’ın Suriye sınırı üzerindeki Akkar kentine bağlı Gazaliye beldesi yakınlarında inşaat makineleriyle yapılan kazı çalışmasında Osmanlı Dönemi’ne ait tamamı siyah bazalt taşından inşa edilmiş su kanalına tesadüfen rastlandı.

Gazaliye Belediyesi Başkanı Muhammed el-Esad, kanalın zamanla toprakla kapandığını ancak bir yol çalışması için yapılan kazıda bulunduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA

“Kuraklığa rağmen su mevcut”

Normal şartlarda bölgenin kuraklıkla mücadele ettiğini belirten Esad, “Gazaliye’deki kuraklığa rağmen, kanalda su mevcut. Zamanında iki pınardan aldığı suyu beldeye taşıması için inşa edilmiş.” dedi.

banner341
Kanalın özelliklerine ve ne kadar uzunlukta olduğuna da değinen Esad, “Tamamı siyah bazalt taşından inşa edilmiş. 30 metre uzunluğunda, 1 metre genişlik ve 1,5 metre de yükseklikte.” bilgisini verdi.

Fotoğraf: AA

Restore etmek için Türkiye’nin yardımı isteniyor

Esad, beldenin su ihtiyacını karşılaması için 2 su pınarı ve kaynağı yeniden restore etmek istediklerini ve bunun için de Türkiye’nin yardımlarına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Gazaliye sakinlerinden Mahud Şitavi de kanalın ortaya çıkmasının Osmanlı’nın bölgedeki çalışmalarını gösterdiğini belirtti.

Su pınarları ve kanalın restore edilmesinin önemli olduğunu aktaran Şitavi, Akkar ilçesinde temiz su bulmakta sorun yaşadıklarını hatırlattı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Libya açıklarında en az 75 düzensiz göçmen boğularak öldü
Libya açıklarında en az 75 düzensiz göçmen boğularak öldü
Azerbaycan’da 5,1 büyüklüğünde deprem
Azerbaycan’da 5,1 büyüklüğünde deprem
Kanada’da sel: Akaryakıt kullanımına 15 günlük kısıtlama
Kanada’da sel: Akaryakıt kullanımına 15 günlük kısıtlama
Paris’te tarihi binada yangın
Paris’te tarihi binada yangın
Hindistan’da sel: Can kaybı artıyor
Hindistan’da sel: Can kaybı artıyor
İran Basra Körfezi’nde bir gemiye el koydu
İran Basra Körfezi’nde bir gemiye el koydu
Evinde 3 aslan besliyor
Evinde 3 aslan besliyor
Avrupa Komisyonu'nun aşı programından sorumlu üyesi uyardı
Avrupa Komisyonu'nun aşı programından sorumlu üyesi uyardı
Afgan çocuklar açlıkla savaşıyor
Afgan çocuklar açlıkla savaşıyor
DSÖ: Acil önlem alınmazsa Avrupa’da Mart’a kadar koronavirüsten yarım milyon kişi ölebilir
DSÖ: Acil önlem alınmazsa Avrupa’da Mart’a kadar koronavirüsten yarım milyon kişi ölebilir

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim