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Lübnan'da Göstericiler Yine Meydanlara Çıktı

Beyrut, 12 Ocak 20 (.): Lübnan\'ın başkenti Beyrut ve diğer kentlerinde toplanan göstericiler, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma çözüm üretmeyen iktidarı protesto etti.

Lübnan'da Göstericiler Yine Meydanlara Çıktı

Beyrut, 12 Ocak 20 (.): Lübnan\'ın başkenti Beyrut ve diğer kentlerinde toplanan göstericiler, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma çözüm üretmeyen iktidarı protesto etti.

12 Ocak 2020 Pazar 08:05
Lübnan'da Göstericiler Yine Meydanlara Çıktı

Beyrut, 12 Ocak 20 (.): Lübnan'ın başkenti Beyrut ve diğer kentlerinde toplanan göstericiler, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik duruma çözüm üretmeyen iktidarı protesto etti.
Başkent Beyrut'un kuzey kesimindeki Burj Hammud bölgesinde toplanan yüzlerce kişi, Meclis binasına yürüdü. 
Güzergahlarındaki elektrik kurumu binası ve Bankalar Birliği Cemiyeti önünde kısa süreli gösteri yapan kalabalık, son zamanlarda artan elektrik kesintileri ve krizin baş gösterdiği yaklaşık 2 aydan beri müşterilerin hesaplarındaki paralarını çekmeye sınırlama getiren bankalara tepkilerini dillendirdi.
Şehitler Meydanı ve oradan da Beyrut Belediyesi ile Meclis binasının önüne kadar yürüyen eylemciler, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı 17 Ekim'de başlayan toplumsal gösterilerden sonra istifa eden Başbakan Saad el-Hariri'nin yanı sıra Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve parlamento üyeleri aleyhinde slogan attı.
Meclis binası muhitindeki eylemlerini yaklaşık 2 saat sürdüren Beyrutlu protestocular yarın tekrar meydanlara inme çağrısı yaptı.
Lübnan'ın güneyinde yer alan ve Şii nüfusun çoğunlukta olduğu Nebatiye kentinde gündüz saatlerinden itibaren düzenlenen gösteri ve yürüyüşlerde, ekonomik sorunlara dikkat çekildi. Güneyde Sünnilerin çoğunlukta olduğu Sayda kentindeki gösterilerde de benzer talepler haykırıldı.
Akşam saatlerinden itibaren ülkenin kuzeyinden gelen göstericiler de Trablusşam kentindeki Nur Meydanı'nda toplandı ve talepleri yerine getirilinceye kadar gösterilere devam edeceklerini duyurdu.
LÜBNAN'DAKİ EKONOMİK DURUM

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Lübnan ekonomisinin, 1975-1990 yılları arasında yaşanan iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşadığı ifade ediliyor. Ülkede faaliyet gösteren birçok şirket, ekonomik krizden dolayı çalışanları işten çıkarma veya maaşlarını ciddi oranda düşürme yönünde adımlar attı.
Info Pro Research şirketinin verilerine göre, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı toplumsal gösterilerin başladığı 17 Ekim'den beri 160 bin Lübnanlı işini kaybetti.
Yerel para birimi Lübnan lirası ise her ne kadar Merkez Bankası kuru sabit tutsa da karaborsada yüzde 40'a varan oranlarda değer kaybetti.
Lübnan'daki ticari bankalar, sermayenin çıkışına karşı sert kararlar alarak, yurt dışı havaleleri askıya aldı ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.
Ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı 29 Ekim'de istifa eden Başbakan Hariri, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam ediyor.
Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin destekleri sonucu 19 Aralık'ta hükümeti kurma görevini alan Diyab, halkın talep ettiği teknokratlardan oluşan küçültülmüş kabineyi oluşturma konusunda henüz mesafe alamadı.
(AA/TUĞ/HA)
 

Son Güncelleme: 12.01.2020 11:59
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