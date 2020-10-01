banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1144
ALTIN
475.305
DOLAR
7.7238
STERLİN
9.9810
EURO
9.0772
Gezen tavuk yumurtası ve gezicilerin anketleri
Gezen tavuk yumurtası ve gezicilerin...
Esnaf ve ev sahipleri önce aynaya baksın!
Esnaf ve ev sahipleri önce...
Son 10 gün gelecek 10 yılın rehberi
Son 10 gün gelecek 10...
Tatar'ın korkudan ödü koptu
Tatar'ın korkudan ödü koptu
banner376

Lübnan Meclis Başkanı: İsrail\'le Sınırları Belirleme Müzakereleri İçin Anlaşmaya Varıldı

LÜBNAN MECLİS BAŞKANI NEBİH BERRİ:

01 Ekim 2020 Perşembe 18:56
Lübnan Meclis Başkanı: İsrail\'le Sınırları Belirleme Müzakereleri İçin Anlaşmaya Varıldı
banner337
banner351

LÜBNAN MECLİS BAŞKANI NEBİH BERRİ: "ŞU ANA KADAR GELİNEN AŞAMA, SÜREÇLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLERİ BELİRLEYECEK ÇERÇEVE ANLAŞMASINDAN İBARETTİR"

Beyrut, 1 Ekim 20 : Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, İsrail'le aralarında uzun zamandır sorun olan kara ve deniz sınırını belirleme müzakereleri için çerçeve anlaşmasının sağlandığını söyledi.

Meclis Başkanı Berri, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Lübnan ile İsrail arasındaki sınır anlaşmazlığına dair müzakerelerin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun geçen yıl Beyrut'a gerçekleştirdiği ziyaretle yeniden canlandığını belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Lübnan ile İsrail arasında hem kara hem de deniz sınırlarını belirleme müzakerelerin başlayacağını aktaran Berri, Lübnan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın öncülüğünde ordunun yer alacağı müzakerelerin ne zaman başlayacağı konusunda bilgi vermedi.

ABD'nin önceki deneyimleri bağlamında Lübnan ile İsrail'in deniz sınırını belirlemeye hazır olduklarının farkında olduğuna dikkati çeken Berri, "Deniz sınırları konusunda ABD'den arabulucu olması talebinde bulunuldu ve kendileri de buna hazırlar. Müzakere sürecinin sonucu olarak sağlanacak sınır anlaşması, uluslararası hukuk ve ilgili sözleşmeleri gereği BM'ye verilecektir." dedi.

Müzakereleri yönetme ve en kısa sürede başarıyla sonuca ulaştırmak üzere ABD'nin tüm çabalarını sarf ettiğini aktaran Berri, "Lübnan ile İsrail arasındaki sınırları belirleme anlaşması başarıyla sonuçlanırsa büyük fırsatlar doğar. Özellikle de denizdeki 8. ve 9. blokları kamu borçlarımızı kapatabilirler." diye konuştu.

Çerçeve anlaşmasının 9 Temmuz 2020'de sağlandığını aktaran Berri, iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığının giderilmesi için 10 yılını verdiğini ve İsrail'le normalleşme konusuyla ilgisi olmadığına işaret etti.

banner341
Fransız petrol şirketi Total'ın Lübnan karasularındaki petrol arama çalışmalarının gecikme sebeplerinden birisinin, İsrail'le sınır anlaşmazlığının giderilmemesi olduğunu ifade eden Berri, "Şu ana kadar gelinen aşama, süreçle ilgili yapılması gerekenleri belirleyecek çerçeve anlaşmasından ibarettir." dedi.

UNIFIL, ANLAŞMAYI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü'nden (UNIFIL) yapılan yazılı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasındaki sınırları belirleme müzakerelerine dair duyurulan anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

UNIFIL'in, iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığının çözümü için her türlü destek ve kolaylığı sağlamaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, "UNIFIL, BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı bağlamında iki ülke arasında, güveni artıracak ve sınırları belirleme sürecine katkı sağlayacak herhangi bir anlaşmayı destekliyor." denildi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DENİZ SINIRI ANLAŞMAZLIĞI

Lübnan ile İsrail arasındaki deniz sınırı anlaşmazlığı, bir Amerikan şirketin 2009 yılında Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz rezervi keşfetmesi ile gündeme gelmişti. İki ülke arasındaki anlaşmazlık, o tarihten bu yana belli aralıklarla tartışılıyor veya karşılıklı olarak bir tehdit aracı olarak kullanılıyor.

Beyrut yönetiminin, 2017 yılında Lübnan'ın deniz sahasında belirlenen 10 arama bloğundan 1, 4, 8, 9 ve 10 numaralı blokları ihaleye çıkartarak uluslararası şirketlerin yatırımına sunmasıyla tartışmalar alevlenmişti.

(AA/AK/HÖ)

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd Dışişleri Bakanı Pompeo, Vatikan'da Papa İle Görüşemedi
Abd Dışişleri Bakanı Pompeo, Vatikan'da Papa İle Görüşemedi
Ukrayna'nın Doğusundaki Orman Yangınlarında 9 Kişi Öldü
Ukrayna'nın Doğusundaki Orman Yangınlarında 9 Kişi Öldü
Rusya, Abd Ve Fransa'dan Ortak
Rusya, Abd Ve Fransa'dan Ortak "dağlık Karabağ" Açıklaması
Bm: Gelirde Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması 172 Trilyon Dolar Sermaye Üretebilir
Bm: Gelirde Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması 172 Trilyon Dolar Sermaye Üretebilir
Almanya'da H&m'ye, Çalışanları Gözetlemekten 35,3 Milyon Euro Ceza
Almanya'da H&m'ye, Çalışanları Gözetlemekten 35,3 Milyon Euro Ceza
Abd'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 211 Bin 833'e Yükseldi
Abd'de Kovid-19'dan Ölenlerin Sayısı 211 Bin 833'e Yükseldi
Ermenistan Ordusu Azerbaycanlı Sivilleri Hedef Almayı Sürdürüyor
Ermenistan Ordusu Azerbaycanlı Sivilleri Hedef Almayı Sürdürüyor
Bozkır:
Bozkır: "cinsiyet Eşitliği İçin Daha Neyi Bekliyoruz"
Ab Liderler Zirvesi Başladı
Ab Liderler Zirvesi Başladı
Ab Ülkeleri Kahve İthalatına 7,5 Milyar Euro Harcadı
Ab Ülkeleri Kahve İthalatına 7,5 Milyar Euro Harcadı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim