Lübnan\'dan Trump\'ın Planına Karşı

Beyrut, 31 Ocak 20 : Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti, ABD Başkanı Donald Trump'ın salı günü açıkladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planına karşı ülkesinin tutumunun Arap Barış Girişimi'ne dayandığını belirtti.

Hitti, başkent Beyrut'ta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmede ABD'nin sözde barış planı ve bölgede muhtemel yansımalarını ele aldıklarını aktaran Hitti, Lübnan'ın "kapsamlı, adil ve kalıcı bir barış" ilkesine bağlılığına dikkati çekerek, "Kalıcı ve kapsamlı değilse barış adil olmayacaktır, bu esastır." dedi.

Hitti ülkesinin bu meseledeki tutumunun, 2002 yılında Beyrut'taki Arap zirvesinde kabul edilen Arap Barış Girişimi'ne, özellikle de başkenti Kudüs olan tam egemen bir Filistin devletinin kurulmasına dayandığını belirtti.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddettiklerini ilan etmişti.

(AA/AK/GÜL)