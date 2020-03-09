Lübnan\'da Kovid-19 Vaka Sayısı 41\'e Yükseldi

LÜBNAN HAVA YOLU ŞİRKETİ MIDDLE EAST AIRLINES, SUUDİ ARABİSTAN, KUVEYT VE KATAR UÇUŞLARINI ASKIYA ALDI
Beyrut, 9 Mart 20 : Lübnan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 41'e çıktı.
Başkent Beyrut'taki Refik Hariri Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 şüphesiyle 122 kişiye test yapıldığı, bunlardan 9'unun sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, salgına yakalananlar arasında 4 kişinin durumunun kritik olduğu kaydedildi.
Öte yandan Lübnan hava yolu şirketi Middle East Airlines (MEA), yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 vakalarının görüldüğü Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar uçuşlarını ikinci bir karara kadar askıya aldığını duyurdu.
Eğitim ve Öğretim Bakanlığı da Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurmuştu.
(AA/RU/YIL)