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Lübnan\'da Göstericiler İle Güvenlik Güçleri Arasındaki Gerginliğin Bilançosu: 220 Yaralı

Beyrut, 19 Ocak 20 (.): Lübnan\'ın başkenti Beyrut\'ta güvenlik güçleri ile şiddete dönüşen protesto eylemlerinde 220 kişi yaralandı.

Lübnan\'da Göstericiler İle Güvenlik Güçleri Arasındaki Gerginliğin Bilançosu: 220 Yaralı

Beyrut, 19 Ocak 20 (.): Lübnan\'ın başkenti Beyrut\'ta güvenlik güçleri ile şiddete dönüşen protesto eylemlerinde 220 kişi yaralandı.

19 Ocak 2020 Pazar 08:32
Lübnan\'da Göstericiler İle Güvenlik Güçleri Arasındaki Gerginliğin Bilançosu: 220 Yaralı

Beyrut, 19 Ocak 20 (.): Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta güvenlik güçleri ile şiddete dönüşen protesto eylemlerinde 220 kişi yaralandı.
Lübnan'da ekonomik krize karşı 17 Ekim'de başlayan ve 13 gün sonra Başbakan Saad el-Hariri'yi istifa etmeye zorlayan protesto gösterileri, her geçen gün daha da kötüye giden ekonomiyi kurtarma hükümetinin biran önce kurulması talebiyle dün başkent Beyrut'un göbeğindeki Meclis binası önünde toplandı.
Meclis'e açılan tüm yolların demir bariyer ve dikenli tellerle kapatılarak güvenlik önlemlerinin en üst düzeye çıkarıldığı gündüz saatlerinden itibaren "Bedel ödemeyeceğiz" sloganıyla toplanan yüzlerce protestocu, çeşitli sloganlar eşliğinde taş ve su şişeleri fırlatarak Meclis binasına açılan anayoldaki güvenlik güçlerini uzun süre tahrik etti.
Güvenlik güçleri de ülkenin kuzeyindeki Tarblusşam, Akkar ve doğudaki Bekaa bölgesi ile Beyrut'un farklı bölgelerinden gelen eylemcilere ses bombaları ve tazyikli suyla başlattığı müdahaleyi göz yaşartıcı gazla devam ettirdi.
Daha sonra Meclis binasına yakın Şehitler Meydanı ve çevresine intikal eden protestocular ile güvenlik güçleri arasındaki gerginlik, gece saatlere kadar sürdü.
Ekonomik kriz nedeniyle gösterilerin başladığı 17 Ekim'den beri şiddetin ilk defa bu kadar yaşandığı olaylar sırasında Şehitler Meydanı'nda yer alan göstericilere ait bazı çadırlar ve bölgedeki bazı iş yerleri ateşe verildi.
Lübnan Kızılhaç Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'un göbeğinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında saatlerce süren olaylar sonucu 220 kişinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, 140 yaralıya olay yerinde müdahale edildiği ve diğer 80 yaralanın ise yakındaki farklı hastanelere nakledildiği aktarıldı.
Ülkenin kuzeyindeki Trablusşam ve diğer bazı kentlerde de Beyrut'taki eylemcilere destek gösterisi düzenledi.

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Trablusşam hükümet konağında toplanan onlarca vatandaş, "yolsuzluk ve yolsuzluğa bulaşan yöneticilerden hesap sorma ve yağmalanan kamu mallarının iade etme" yönündeki talepleri yerine getirilinceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini dillendirdi.

CUMHURBAŞKANI AVN'DAN ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, barışçıl göstericilerin yanı sıra özel ve kamu mallarının korunması ve taşkınlık çıkaranların önüne geçilmesi için Savunma ve İçişleri bakanları ile emniyet yetkililerine çağrıda bulundu.
Bu arada Başbakan Hariri de yaptığı açıklamada, başkent Beyrut'un göbeğinde yaşanan gerginlik, yangınlar ve yıkım eylemlerin iç güvenliği tehdit eden bir durum olarak değerlendirdi.
Hariri, "Beyrut, provokatörler ile kitlesel barışçıl gösterilere darbe indirmeye çalışan kasıtlı politikaların alanı haline gelmeyecek." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Raya el-Hasan ise Beyrut'ta göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki gerginliğe dair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Her zaman barışçıl göstericileri korumayacağımızı teyit ettim. Ancak protestoların güvenlik güçlerinin yanı sıra özel ve kamu mallarına karşı açıkça saldırı haline dönüşmesi hiçbir şekilde kabul edilemez."
Ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikaları nedeniyle 29 Ekim 2019'da istifa eden Başbakan Hariri, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam ediyor.
Şii Hizbullah örgütü ve siyasi müttefiklerinin destekleri sonucu 19 Aralık 2019'da hükümeti kurma görevini alan Hassan Diyab, halkın talep ettiği teknokratlardan oluşan küçültülmüş kabineyi oluşturma konusunda henüz mesafe alamadı.
Lübnanlı protestocular, "ekonomik krizin günden güne kötüye gittiği ve siyasi güçlerin çözüm üretmek yerine parti çıkarlarını ön planda tuttuğu" gerekçesiyle pazartesi günü itibarıyla yol kapatma eylemlerini yeniden başlatmıştı.
(AA/HÖ)

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