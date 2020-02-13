Lübnan ordusu, hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait İHA'ya ateş açtı

Ordunun internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail'e ait bir İHA'ya, ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel beldesi semalarında Lübnan hava sahasını ihlal etmesi üzerine ateş açıldığı kaydedildi.
Açıklamada, söz konusu İHA'nın olayın ardından İsrail tarafına geri çekildiği aktarıldı.
13 Şubat 2020 Perşembe 07:32
Ordunun internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail'e ait bir İHA'ya, ülkenin güneyindeki Meys el-Cebel beldesi semalarında Lübnan hava sahasını ihlal etmesi üzerine ateş açıldığı kaydedildi.
Son Güncelleme: 13.02.2020 10:45