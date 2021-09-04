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Lübnan nüfusunun yüzde 74'ü yoksulluk çekiyor

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu, 2021 yılında Lübnan nüfusunun yüzde 74'ünün yoksulluk çektiğini duyurdu.

04 Eylül 2021 Cumartesi 10:00
Lübnan nüfusunun yüzde 74'ü yoksulluk çekiyor

Merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), ekonomik kriz pençesindeki ülkeyle ilgili "Lübnan'da Çok Boyutlu Yoksulluk: Acı Bir Gerçek Ve Beklentiler Belirsiz" başlığıyla bir araştırma raporu yayımladı.

2021 yılında Lübnan nüfusunun yüzde 74'ünün yoksulluk çektiğine işaret edilen raporda, bu oranın 2020 yılında yüzde 55 ve 2019 yılında ise yüzde 28 olduğu hatırlatıldı.

Ülkede sağlık hizmetlerine ulaşamayan ailelerin yüzde 33'e yükseldiği ve ilaç temininde güçlük çekenlerin yüzde 50'nin üzerinde olduğu aktarılan rapora göre, çok boyutlu yoksulluk da halkın yüzde 34'ünü etkiliyor.

BM Batı Asya Ekonomik Komisyonu, sosyal koruma için daha etkin planların yapılması ve işsizlik ile yoksulluğun önüne geçilmesi çağrısında bulundu.

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Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 19 bin liradan işlem görüyor.

Ülkede bir süredir devam eden benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının çoğu kapalı, açık olanların önünde de uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

Günün çoğunu elektrik kesintileriyle geçiren Lübnanlılar ayrıca eczanelerde ilaç bulmakta zorluk çekiyor.

Mezhepsel siyasi gruplar, bir yıldan uzun süre önce istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yenisini kurma konusunda anlaşamadığı için kriz her geçen gün farklı sektörleri vurmaya devam ediyor.

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