Lübnan: İsrail petrol arama lisansıyla deniz sınırımızı ihlal ediyor

"Bu tehlikeli bir durum." diyen Emel Partisi üyesi siyasetçi, "İsrail, Lübnan'ın güneydeki deniz sınırlarına bitişik bir bölgeye lisans verdi ve bu alanı sömürüyor." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Nebih Berri, "İsrail'in bu adımı Lübnan'ın egemenliğini ihlal ediyor ve petrol zenginliklerimizi ve sularımızı hedef alıyor. Ancak sessiz kalmayacağız." diye konuştu.

Bu hafta Lübnan'ı ziyaret edecek olan İtalya Başbakanı ile görüşmesi sırasında konuyu gündeme getireceğini belirten Nebih Berri, diğer dış devletleri de devreye sokacaklarını kaydetti.

İsrail Enerji Bakanlığı konuyla ilgili yorum yapmadı.

Emel Partisi Milletvekili Ali Bazzi de, Lübnan tarafındaki şirketlerin tartışmalı sınırlardan uzak durmasına karşın İsrail'in kendi tarafındaki şirketlere "ihlal" için baskı yaptığını öne sürdü.

Lübnan, 2009'dan itibaren çok büyük gaz alanlarının keşfedildiği Doğu Akdeniz'deki Levant Havzası'nda Kıbrıs, Mısır, İsrail ve Suriye ile birlikte yer alıyor.