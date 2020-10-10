banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1166
ALTIN
487.351
DOLAR
7.8443
STERLİN
10.2470
EURO
9.2684
Vaktidir gayrı
Neden mi Serdar Denktaş?
Oy namus ve vicdandır
Oy namus ve vicdandır
Evdeki hesap çarşıya uymazsa!?
Evdeki hesap çarşıya uymazsa!?
11 Ekim; Akıncı ve Denktaş…
11 Ekim; Akıncı ve Denktaş…
banner376
Flaş Haber
Küresel salgında son durum
Kapat

Lübnan'da yakıt deposunda patlama: 4 ölü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir yakıt deposunda meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.

10 Ekim 2020 Cumartesi 09:21
Lübnan'da yakıt deposunda patlama: 4 ölü
banner337
banner351

Beyrut'un Tarik Cedide Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir vatandaşın benzin stokladığı yakıt deposunda çıkan yangın büyük patlamaya neden oldu.

Başkentin yoğun yerleşim yerlerinden biri olan bölgeye intikal eden çok sayıdaki itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Lübnan Kızılhaç Genel Sekreteri George Kittana, ülkenin resmi haber ajansı NNA'ya yaptığı açıklamada, yakıt deposundaki patlama sonucu yaşamını yitiren 4 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

banner341
Sağlık Bakanlığı da olayda yaralananların tedavi masraflarının bakanlık tarafından karşılanacağını açıkladı.

Şüpheli gözaltına alındı

Bu arada kendi özel şirketinde tüketilmek üzere benzin stoklayan vatandaşın olaydan sonra gözaltına alındığı aktarıldı.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle boğuşan Lübnan’da yerel para birimindeki değer kaybından ötürü sık sık yakıt krizi gündeme geliyor. Bu nedenle Lübnanlıların son zamanlarda yakıt stoklamaya gittiği görülüyor.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Lübnanda Yakıt Deposunda Patlama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de 50 bin seçmene yanlış oy pusulası gitti
ABD'de 50 bin seçmene yanlış oy pusulası gitti
Azerbaycan ve Ermenistan'tan ateşkes kararı
Azerbaycan ve Ermenistan'tan ateşkes kararı
Suriye'deki orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Suriye'deki orman yangınları kontrol altına alınamıyor
DSÖ COVID-19 aşı programına katılan ülkelerin sayısı 171'e çıktı
DSÖ COVID-19 aşı programına katılan ülkelerin sayısı 171'e çıktı
2020 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
2020 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu
Nobel Barış Ödülü, Dünya Gıda Programı'na Verildi
Nobel Barış Ödülü, Dünya Gıda Programı'na Verildi
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son durum
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son durum
Petrol zengini Nijerya 11 milyar dolar borç alacak
Petrol zengini Nijerya 11 milyar dolar borç alacak
Kanada'daki Türk toplumundan hükümete Karabağ çağrısı
Kanada'daki Türk toplumundan hükümete Karabağ çağrısı
İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor
İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler sürüyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim